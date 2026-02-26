２６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２４２円０５銭（０・４９％）高の５万１０４円６３銭だった。

昨年３月の公表開始以来、初めて５万円を上回った。

読売３３３の全銘柄のうち、６割超にあたる２０８銘柄が上昇した。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１７０円２７銭（０・２９％）高の５万８７５３円３９銭で、２日連続で最高値を更新した。日経平均への影響が大きい半導体関連株が下落したことで、読売３３３と比べて上昇率は小さかった。

前日の米株式市場では、半導体大手エヌビディアの決算発表を控え、好業績への思惑から、主要株価指数がそろって上昇した。東京市場も米株高の流れを引き継いで幅広い銘柄で買いが広がった。日本銀行の早期の利上げ期待が後退し、外国為替市場で円安・ドル高基調となったことも、輸出関連銘銘柄の追い風になった。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、野村総合研究所の９・５０％が最も大きく、日本電気（９・４４％）、ＴＩＳ（７・６３％）と続いた。

下落率は、楽天銀行（１３・５７％）、太陽誘電（４・７２％）、ツルハホールディングス（４・５７％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は３７・１８ポイント（０・９７％）高い３８８０・３４。