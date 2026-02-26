2017年、ロシアの路上で拾われた一台のスマホ。その中に保存されていたのは、切断された頭部や楽しげに人肉を口にする男の写真だった。

【スマホの中には…】「こんなの通報されるに決まってる」人間を食べただけじゃない…殺人犯が保存していた「ヤバい写真」【衝撃画像】



冷蔵庫になぜ人肉が…？ 写真はイメージ ©getty

持ち主は何者なのか。捜査の末に浮かび上がったのは、想像を超える夫婦の狂気と、街に溶け込んでいた凶悪な日常だった。事件発覚後に明らかになった「人喰い夫婦」の実態を、文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）のダイジェストよりお届けする。

常に異臭が漂っていた「殺人カップルの部屋」

事件の発端は偶然だった。2017年9月11日、ロシア南部の都市クラスノダールで道路舗装をしていた作業員が、路上で落とし物と思われるスマートフォンを発見。所有者の手がかりを探そうと中を確認した作業員は驚愕した。アルバムのフォルダーに、切断された人間の頭部や、手首を楽しそうに口にくわえる男の姿など、おびただしい数のグロテスクな写真が収められていたからだ。

さらに驚くべきことに、作業員が仲間を呼んで警察に通報しようとしたとき、犬を連れた一人の男が近づいてきた。「この辺りでスマホの落とし物を見なかったか？」と尋ねる男こそ、写真に映っていた人物だったのだ。

同日逮捕されたのは、ドミトリー・バクシェーエフ（当時35歳）と妻のナタリア（同42歳）。2人はナタリアが勤務する士官学校の寮で同居しており、彼らの部屋からは常に異臭が漂っていた。学校スタッフが中を確認しようとすると、ナタリアは血相を変えて門前払いにしたばかりか、学校の生徒にも人肉を混ぜた食事を出していたという。

冷蔵庫からは人肉の缶詰が…

捜査により明らかになったのは、2人が遅くとも1999年から18年間にわたって殺人を続けていた事実だった。クラスノダールを中心に、性別や年齢関係なく、鎮痛剤で眠らせたうえで殺害し、遺体をバラバラに切断。特筆すべきは彼らにカニバリズム（人肉食）の嗜好があったことで、遺体の一部を自分たちで食べ、一部を冷蔵庫に保管したり、生理食塩水に漬け瓶詰めにしていた。

犠牲者は2017年までに少なくとも30人以上に上ると言われる。ナタリアが主でドミトリーが従の関係で、年齢差もさることながら彼女は荒々しく支配的な性格。ドミトリーを公衆の面前で罵倒することも常茶飯事で、犯行もナタリアが指示役、ドミトリーが殺害の実行役を担っていた。

逮捕後の家宅捜索では、冷蔵庫から人間の肉片が見つかったほか、人肉入りの缶詰、犠牲者の写真や殺害行為を撮影したビデオ、殺害・解体の具体的な手順が書かれたメモなども発見された。

◆◆◆

この文章の本編は、以下のリンクからお読みいただけます。

（「文春オンライン」編集部／Webオリジナル（外部転載））