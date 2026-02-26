松村北斗、SixTONESメンバー6人のLINEでの自由なやりとり明かす「なんか面白かった」

2月26日放送の日本テレビ系『ZIP！』に、SixTONES・松村北斗がVTR出演。グループのメンバー仲の良さが伝わるエピソードを語った。

番組インタビューの中で、松村はSixTONESにはメンバー6人のグループLINEがあるとして、「わりと一方通行のことが多くて、みんな」「“これやって楽しかった”ってなんか報告だけする人がいたりとか、SNSで面白かった動画だけを送ってくる人がいたりとか」と明かした。

続けて、「どっちかっていうとなんか、掲示板に近いような使われ方がしてて」「それについて、現場で会った時にみんなで話すとか」とコメント。

さらに、「みんなで海外に行った時に、仕事で。フライト中もWi-Fiがあって、やたら（携帯が）鳴るなと思ったら、メンバー同士でなぜか飛行機の中で写真撮り合って、それがバッと送られてきてて」「飛行機の中で歯を磨く慎太郎（森本慎太郎）とか。“いや、すぐそこにいるじゃん”みたいな。あれはなんか面白かったですね」と笑いまじりに話していた。