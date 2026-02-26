KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用プラン「povo2.0」で、「au Starlink フェリーWi-Fiチケット(24時間)」と「0.5GB(3日間)」がセットになったトッピングの提供を開始した。価格は1280円。提供期間は5月14日まで。

トッピング購入後、すぐに「au Starlink フェリーWi-Fiチケット(24時間)」の利用設定URLと「データ追加0.5GB(3日間)」のプリペイドコードがメールで送付される。付属する「データ追加0.1GB(24時間)」は即時適用される。

au Starlink フェリーWi-Fiは、通信衛星「スターリンク（Starlink）」と海上アンテナをつなぐことでWi-Fiを利用できるサービス。KDDIとワイヤ・アンド・ワイヤレス（Wi2）が提供する。

携帯の電波が届かない海上でも、スターリンクによる高速・低遅延なインターネット接続を利用できる。

au Starlink フェリーWi-Fiを使えるのは、新日本海フェリーの「らべんだあ」「あざれあ」「すずらん」「すいせん」「けやき」、東京九州フェリーの「はまゆう」「それいゆ」、マルエーフェリーの「波之上」。

利用可能なフェリー 事業者名 船名 航路 新日本海フェリー らべんだあ 小樽⇔新潟 あざれあ すずらん 苫小牧東⇔敦賀 すいせん けやき 小樽⇔舞鶴 東京九州フェリー はまゆう 横須賀⇔新門司 それいゆ マルエーフェリー 波之上 鹿児島⇔諸島⇔那覇

iPhoneやiPadの場合は「ferry_Wi2」、Android端末の場合は「ferry Wi2」にフェリー船内で接続すると利用開始となる。

au Starlink フェリーWi-Fiチケットの利用には、プロファイルのダウンロードと設定が必要。乗船前に購入して設定を済ませておくことで、スムーズに利用できる。