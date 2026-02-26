東北地方出身の女性９人組アイドルグループ・いぎなり東北産が２６日、都内で行われた「『おねがいアイプリ』コンテンツ発表会」に出席した。

「おねがいアイプリ」は、２０２４年４月からスタートした「ひみつのアイプリ」に続く「プリティーシリーズ」の最新作。いぎなり東北産は、４月５日からテレビ東京系列で放送開始されるテレビアニメのエンディング主題歌を担当することになった。

新衣装で登場した９人は「携わることができてうれしい」と笑顔。新曲について、橘花怜は「聴いている人のお願いをかなえたいという思いが詰まった一曲。このために書き下ろした曲で、グッとくる歌詞もいっぱい入っている」と紹介。北美梨寧も「（アニメ）世界観に合わせて、キュートでキラキラの仕上がりになっている。アイプリを愛している皆さんがどんな反応をしてくれるのかワクワク、ドキドキしている。たくさん聴いてください」と呼びかけた。

作品の内容に合わせ、「光り輝く瞬間」を問われると、吉瀬真珠は「ステージに立って、皆様の声援やサイリウムで私を照らしてくれるとき、アイドルスイッチがオンになる」と感謝。４月から「たくさんの人に頼っていきたい」と語る伊達花彩は「各媒体の皆さま、『いぎなり東北産』と『おながいアイプリ』をたくさん愛してください」と宣伝した。