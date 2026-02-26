西武は２６日、４月２８日から５月６日にベルーナドームで開催する公式戦６試合を「ファミリーフェスタ」として開催すると発表。同時に、５月４〜６日のソフトバンク戦では、「ポケモンベースボールフェスタ２０２６」を開催することも発表した。

幼少期からポケモンに慣れ親しんで育った隅田知一郎投手（２６）は球団を通じ、「ポケットモンスター３０周年、おめでとうございます。小さいころから遊んでいたポケモンとのイベント開催、とても楽しみです。ライオンズの球団パートナーポケモンは『カエンジシ』と聞いて、獅子とマッチしていて面白いと思いました。ちなみに、僕が一番好きなポケモンは『ゴウカザル』で、カエンジシと同じほのおタイプです！期間中はライオンズオリジナルポケモンＴシャツの配布やピカチュウとふれあえるイベントも開催するので、ぜひベルーナドームにお越しください！」と熱くコメント。初日の４日には、ライオンズオリジナルポケモンＴシャツを来場者に配布。また、６日までの期間中はピカチュウがベルーナドームに「来場」し、試合前には「ピカチュウのウェルカムハイタッチ」、試合後には中学生以下を対象に「ピカチュウとハイタッチ！ベースランニング」を毎日開催する予定となっている。