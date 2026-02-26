ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が生放送で驚きの事実を告白し、世の女性たちに衝撃を与えた。

２６日の日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）にスタジオに生出演した。街頭インタビューで大学１年の女性から、メイクに関する質問が。「チークとかも信じられないぐらいツヤ感もあってまつ毛もまつパ（まつ毛パーマ）してるのかなって。まつパにしては印象あるし、まつ毛エクステしてるのかなみたいな…めっちゃ気になります。メイクのポイントはありますか？」という内容だった。

中井は「チークはつけるのは好きで練習からけっこうかわいくつけるのが好き。まつ毛に関しては自まつ毛で、まつパもまつエクもしてなくて、本当に自分のまつ毛です」。中井といえば、くるっとカーブした長〜いまつ毛が印象的だが、なんと自まつ毛だというのだ。

この事実に、ネットは「まつパ無しだと！？めちゃくちゃメイク上手」「自まつ毛でまつぱもしてないって言っててびっくり。自まつ毛であの上がりよう羨（うらや）ましすぎる」「自まつ毛なの！？綺麗に上がってて羨ましい〜」「自まつ毛なの信じられん」「自然なまつ毛でこんなに可愛いなんて…」「自まつげでまつパもまつエクもしてないですとかそんなことある！？！？なんもせんでそのまつ毛！？！？前世ラクダかなんか！？！？」「マツパもマツエクもしてないってマジか…！」「ビューラーとマスカラだけであのぱっちりした仕上がりは凄（すご）すぎる」とびっくり。

メイク道具やテクニックが気になる人が続出。「まつパもまつエクもしてないという情報、信じられない、お願いだからまつ毛美容液も含めて使っているアイテムを教えてください」「マスカラ聞いてほしかった」「まつ毛の作り方伝授して欲しいくらい上手すぎてびびったまつパじゃないのあれ」「マツパの私より長くない？？？マスカラ何使ってんのか教えてほしい」という声が殺到した。

また「あの笑顔で自まつ毛は強すぎる。メイク楽しんでるのも良いね」「このボリュームとカール、素材のポテンシャル高すぎだろ…」「まつパなしでここまで盛れるのエグいわ。メイク楽しみながらやってるのも好感度爆上がり。応援したくなるな」「まつパもエクもなしでこのまつ毛ボリューム…！？素材のポテンシャル高すぎて震える」「マツパしてると思ったら自マツらしい。えぐい。わたしまつ毛美容液塗ってるけど、伸びてるのかなー？」とうらやんだ。