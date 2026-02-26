◆オープン戦 法大２―７ＮＴＴ東日本（２６日・法大グラウンド）

横浜から東京六大学リーグの法大に進学する奥村凌大内野手（１８）が２６日、神奈川・川崎市内の同大学グラウンドで行われたＮＴＴ東日本とのオープン戦で初実戦に臨んだ。

６回の守備から二塁に入り、８回１死で初打席へ。社会人の日本代表にも選出された経験のある右腕・堀誠投手に対し、初球の変化球にスイングをかけるなど積極的な姿勢を見せたが、最後はカウント２―２から内角低めの直球に見逃し三振に封じられた。二塁守備でも守備機会はなく、デビュー戦を１打数無安打で終えると「初めてこの大学でプレーできて、チームの一員にやっとなれたというか仲間入りできたという感じが一番強い」と振り返った。

横浜では副将を務めて昨春のセンバツ制覇に貢献し、第３２回Ｕ―１８Ｗ杯に出場した高校日本代表にも選ばれた逸材。三振に倒れた初打席については、「初球からいこうという気持ちが一番強かったですけど、空回りして空振りしてしまった。最後はなんとか粘ろうと思ったんですが、内角に手が出ずに終わってしまったので悔しいです」。社会人投手との対戦から「いままでやってきた投手よりはるかに（球の）質が良く、重い球であったり変化球の切れも一つ上だと感じた」と明かし、「まずはもっと試合に入っていって、チームに慣れてその場でアピールしていきたい。しっかり声を出して、一打席一打席、一球一球を大事にしていければ」と意気込んだ。