【ワシントン＝淵上隆悠】米国のルビオ国務長官は２５日、カリブ海のセントクリストファー・ネビスを訪問し、この地域の１４か国・１地域が構成する「カリブ共同体」（カリコム）の首脳会合で演説した。

西半球を重視する姿勢を鮮明にし、「我々には共通の機会と課題がある」と述べ、協調を呼びかけた。

ルビオ氏は、麻薬組織などによる越境犯罪が米国の安全保障を脅かしていると指摘。投資やエネルギー政策で協力を深めることを約束し、「あなた方がより強く、豊かで安定すれば、米国もそうなる」と訴えた。

１月に米軍が攻撃したベネズエラの情勢を巡っては、政治犯の解放や石油の生産が進んでいると強調。攻撃に厳しい意見を持つ加盟国がいることを念頭に、最終的には民主的な選挙を行うことが目標だと明確にし、ベネズエラの安定は地域にとっても「資産」になると語って理解を求めた。

一方、国務省の発表によると、ルビオ氏はこの日、セントクリストファー・ネビスの首相と個別に会談し、同国と台湾の「強く永続的な関係」について協議した。カリコムでは、同国を含む５か国が台湾との外交関係を維持している。