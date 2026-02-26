話題のブランドイチゴと自家製チョコレートのマリアージュ

都会のなかでも自然豊かな御殿山で、四季の移ろいを感じられる「東京マリオットホテル」。1階のレストラン「Lounge＆Dining G（ラウンジアンドダイニング ジー）」にて、「あまりん × Bean to bar Chocolate Afternoon Tea」が提供されます。

今回のアフタヌーンティーは、練乳いらずといわれるほど甘みが強い埼玉県のブランドイチゴ「あまりん」と、ホテルでカカオマスから製造を手掛けるビーントゥバーのチョコレートが主役。それぞれの味わいを存分に堪能できるスイーツやセイボリーが並びます。

ビーントゥバー（Bean to bar）とは、カカオ豆からチョコレートバーになるまで一貫して製造を行うこと。「東京マリオットホテル」ではパティシエがカカオ豆の選定や配合・コンチング（撹拌）までをホテル内で行うことで、それぞれのスイーツに合わせたおいしいチョコレートをいただけます。