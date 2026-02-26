ニューストップ > グルメニュース > 【東京マリオットホテル】注目ブランドイチゴ「あまりん」と自家製ビ… 【東京マリオットホテル】注目ブランドイチゴ「あまりん」と自家製ビーントゥバーチョコの甘美な饗宴！「あまりん× Bean to bar Chocolate Afternoon Tea」 【東京マリオットホテル】注目ブランドイチゴ「あまりん」と自家製ビーントゥバーチョコの甘美な饗宴！「あまりん× Bean to bar Chocolate Afternoon Tea」 2026年2月26日 17時30分 るるぶ&more. リンクをコピーする みんなの感想は？ 話題のブランドイチゴと自家製チョコレートのマリアージュ都会のなかでも自然豊かな御殿山で、四季の移ろいを感じられる「東京マリオットホテル」。1階のレストラン「Lounge＆Dining G（ラウンジアンドダイニング ジー）」にて、「あまりん × Bean to bar Chocolate Afternoon Tea」が提供されます。今回のアフタヌーンティーは、練乳いらずといわれるほど甘みが強い埼玉県のブランドイチゴ「あまりん」と、ホテルでカカオマスから製造を手掛けるビーントゥバーのチョコレートが主役。それぞれの味わいを存分に堪能できるスイーツやセイボリーが並びます。 ビーントゥバー（Bean to bar）とは、カカオ豆からチョコレートバーになるまで一貫して製造を行うこと。「東京マリオットホテル」ではパティシエがカカオ豆の選定や配合・コンチング（撹拌）までをホテル内で行うことで、それぞれのスイーツに合わせたおいしいチョコレートをいただけます。スイーツにはすべてビーントゥバーのチョコレートを使用し、「あまりん」のおいしさをダイレクトに感じられるパフェやタルトなど8品が並びます。マダガスカル産・コロンビア産をブレンドした、62%と高めのカカオ分を含有するスイートチョコレートや、ガーナ産・パナマ産のカカオをブレンドしたミルクチョコレートと、甘くみずみずしい「あまりん」とのマリアージュが楽しめます。セイボリーは、レッドカラーが目をひくミネストローネや、トリュフがリッチに香るローストビーフのサンドウィッチなど4品を用意。都会の喧騒から離れた御殿山の地で、イチゴとチョコレートが織りなす甘美な味わいに浸る至福のひとときを楽しみましょう。「あまりん× Bean to bar Chocolate Afternoon Tea」メニューをご紹介！【スイーツ】＜上段＞あまりんとビーントゥバーチョコレートのレイヤードパフェフレッシュ「あまりん」に、イチゴとレモンのジュレ、ビーントゥバーのスイートチョコレートのクリーム、ココアのスポンジ生地、あまりんとラズベリーソースを重ねた、ブラウン×レッドの層が印象的なパフェ。あまりんとビーントゥバーミルクチョコレートのショートケーキ定番のショートケーキには、ココアのスポンジ生地とビーントゥバーのミルクチョコレートクリームを使用。あまりんのタルトスイートチョコレートのカスタードクリームに「あまりん」を合わせたタルト。イチゴのおいしさがダイレクトに感じられる一品です。ビーントゥバーミルク・ポッピンチョコレート ビーントゥバーのミルクチョコレートガナッシュを詰めた、ロリポップを模した形がキュートなチョコレート。＜下段＞ ビーントゥバーチョコレートサブレサンドビーントゥバーのスイートチョコレートクリームをサンドしたサブレ。芳醇なカカオの風味が口いっぱいに香ります。あまりんとビーントゥバーチョコレートムースカカオ豆を模した艶やかなムースには、ビーントゥバーのスイートチョコレートを使用。中には「あまりん」のコンポートが。あまりんを乗せたビーントゥバーチョコレートプリンカカオパルプピューレとクランベリーのジュレ、スイートチョコレートのコク深さを感じるなめらかなプリンに、甘酸っぱいカカオパルプとクランベリーのジュレを合わせた一品。カカオの異なる味わいが楽しめます。スコーンショコラ いちごのコンフィチュール添え 卵不使用ながら、しっとりとした食感を生み出すよう粉の配合からこだわり抜いたスコーン。ビーントゥバーのスイートチョコレートとクランベリーが練り込まれています。甘酸っぱいイチゴのコンフィチュールとともにどうぞ。【軽食（セイボリー）】牛肉の赤ワイン煮込み 牛肉を赤ワインとデミグラスソースでじっくりと煮込み、深みのある味わいに仕上がっています。ミネストローネスープ チーズチュイル添え トマトの酸味でさっぱり仕上げた、野菜たっぷりのスープ。サクサク食感と塩味がアクセントのチーズチュイルとともにどうぞ。シーフードマリネ エビやタコなどの魚介類にパプリカやオリーブを合わせ、マスタードドレッシングで和えてさわやかな酸味を感じられます。ローストビーフのスティックサンドトリュフの香り ローストビーフのサンドウィッチにトリュフを添えた、リッチな味わいの一品。【紅茶またはコーヒー】※銘柄変更・おかわり自由 ・「TWG Tea」 ティーセレクション8種 ・コーヒーバリエーション5種■東京マリオットホテル「あまりん × Bean to bar Chocolate Afternoon Tea」住所：東京都品川区北品川4-7-36 場所：Lounge＆Dining G（東京マリオットホテル1F） 期間：2026年3月1日（日）〜4月30日（木） 時間：13時〜、15時30分〜 料金：7500円（サービス料込） 問合せ・予約TEL：03-5488-3929 ※予約は2名〜。2日前までの予約制。 ※写真はすべてイメージ。記載の提供内容は変更になる場合があります。▶▶「アフタヌーンティー」の記事一覧はこちらから！ Text：森本有紀●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。 ●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 失敗しないホワイトデーのお返し！ 本命・義理別おすすめお菓子の意味一覧と、知っておきたい注意点 【スタバ新作・2026】“ふわサク”食感がたまらない♪「ひなまつり フラペチーノ®」が2月27日（金）から発売！ 【原宿】「フェイラー」の体験型ポップアップイベント「LOVERARY LAND」が2月27日（金）より期間限定開催！ 関連情報（BiZ PAGE＋） お菓子, どら焼き, スイーツ, タコス, バームクーヘン, フルーツ大福, ラーメン, 和菓子, 麺