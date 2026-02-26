1児の母・長谷川理恵「可愛くなってしまった」“中学生男子弁当”が話題「お茶目で素敵」「愛情たっぷり」
【モデルプレス＝2026/02/26】モデルの長谷川理恵が2月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。
【写真】52歳ママモデル「可愛くなってしまった」中学生息子のためのピー肉入り弁当
長谷川は「あかん」「可愛くなってしまった 中学男子弁当」と記し、中学生の息子のために手作りした弁当の写真を投稿。ふりかけのかかったご飯の横には、メインのおかずとしてケチャップの上に星型のチーズをトッピングした可愛らしい仕上がりのピーマンの肉詰めが添えられている。また、ミニトマトやパセリ、カリフラワーなどが弁当に彩りを加えている。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「栄養バランスも良さそう」「息子さんのリアクションが気になる」「お茶目で素敵」などの声が上がっている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
