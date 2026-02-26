長谷川理恵Instagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/26】モデルの長谷川理恵が2月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。

【写真】52歳ママモデル「可愛くなってしまった」中学生息子のためのピー肉入り弁当

◆長谷川理恵「可愛くなってしまった」中学生男子弁当披露


長谷川は「あかん」「可愛くなってしまった 中学男子弁当」と記し、中学生の息子のために手作りした弁当の写真を投稿。ふりかけのかかったご飯の横には、メインのおかずとしてケチャップの上に星型のチーズをトッピングした可愛らしい仕上がりのピーマンの肉詰めが添えられている。また、ミニトマトやパセリ、カリフラワーなどが弁当に彩りを加えている。

◆長谷川理恵の投稿に「お茶目で素敵」の声


この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「栄養バランスも良さそう」「息子さんのリアクションが気になる」「お茶目で素敵」などの声が上がっている。

長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】