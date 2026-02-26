スキンケアにもAI技術が到来!? 2026春夏ananモテコスメ大賞、最新ニュース

AI画像の解析知見を取り入れたソフィーナのサービスや、NEW TECHマスカラなど、2026年春夏ananモテコスメ大賞のニュース部門をお届け！

スキンケアにもAI技術が到来。肌タイプ別の最適解が見つかる！

「ちょっと困ったな」にヒントをくれるAIが肌悩みの解決にも応用できる時代に。なかでもAI画像の解析知見を取り入れたソフィーナのサービスはその好例。新しい技術を取り入れて、日々進化するアイテムたちから目が離せない！

SOFINA SYNC＋「角層シンクロチューナー」

AI技術の活用にびっくり＆感動 賞

祝・お手入れ迷子卒業

日々変化する肌状態をAI画像解析し、2つのタイプに分類。今の肌状態に適した美容液を選べる新サービス。C1は角層が肥厚しゴワつきと乾燥が目立つ人向け。C2は、角層が薄く外部刺激を受けやすい人向け。「RNA研究をベースにした解析がスマホでできるなんて画期的だと思えました」（ライター・三上六花さん）。60包 各\7,700＊編集部調べ※My Kao Mallで発売中（花王 TEL. 0120-042-135）

正解は、さりげないふんわり盛り。NEW TECHマスカラ

束感まつ毛や盛りまつ毛も楽しいけれど、テクニックレスに作れてどんなシーンにもスッと溶け込むナチュラルな美まつ毛がやっぱり最強。そんな願望を叶えてくれる、使いやすさもケア効果も両立する最新マスカラが今、アツい！

1. MAJOLICA MAJORCA「ラッシュエキスパンダー ネオラッシュ BK909」

NEOハイブリッドなマスカラを発見 賞

理想のアイドルまつ毛に

強力なキープ力はそのままに素早いお湯落ち機能をプラス。「汗や皮脂にも強いから、時間が経ってもにじまずずっと上向きカール！ 新しくなった細めのブラシは、下まつ毛や目尻の細かい毛も楽々キャッチ。こんなマスカラが欲しかった！」（BEYOOOOONDS・里吉うたのさん）。 \1,760 2/21発売（資生堂/資生堂お客さま窓口 TEL. 0120-81-4710）

2. dejavu「フォルミングラッシュ プレミアム グロウブラック」

きらめきのある上品な美まつ毛の完成で 賞

ダマと無縁の仕上がり

新開発の「ジェル状フィルム液」で、メリハリのある理想的な先細りまつ毛に。13種類のケア成分も配合。お湯落ちタイプ。「一本一本を丁寧に伸ばしてくれるシリコンブラシで、つやんとしたまつ毛に変身！」（私立恵比寿中学・安本彩花さん）。 \1,870 ロフト、イミュ公式オンラインストアで3/3先行発売（イミュ/イミュカスタマーセンター TEL. 0120-371367）