【雪泉 ボンデージメイドVer.】 8月 発売予定 価格：39,600円

フリーイングは、フィギュア「雪泉 ボンデージメイドVer.」を8月に発売する。価格は39,600円。

本商品は「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」」より「雪泉」を1/4スケールフィギュア化したもの。「閃乱カグラ×ドン・キホーテ」コラボにて描かれた、ボンデージメイド姿のイラストをモチーフに立体化されている。

キャラクターデザイナー・イラストレーター八重樫南氏が手掛けた、ボンデージの艶やかさとメイド衣装の可憐さ、相反するフェティッシュを融合させたコスチュームが再現されている。

スカートを持ち上げた挑発的なポージング、ボディラインを際立たせる衣装造形、エナメル調の質感なども細かく造形されている。

スケール：1/4

サイズ：全高約400mm

(C)Marvelous Inc.

(C)HONEY PARADE GAMES Inc.