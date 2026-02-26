「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」より「雪泉 ボンデージメイドVer.」が1/4スケールフィギュア化
【雪泉 ボンデージメイドVer.】 8月 発売予定 価格：39,600円
8月 発売予定
(C)Marvelous Inc.
フリーイングは、フィギュア「雪泉 ボンデージメイドVer.」を8月に発売する。価格は39,600円。
本商品は「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」」より「雪泉」を1/4スケールフィギュア化したもの。「閃乱カグラ×ドン・キホーテ」コラボにて描かれた、ボンデージメイド姿のイラストをモチーフに立体化されている。
キャラクターデザイナー・イラストレーター八重樫南氏が手掛けた、ボンデージの艶やかさとメイド衣装の可憐さ、相反するフェティッシュを融合させたコスチュームが再現されている。
スカートを持ち上げた挑発的なポージング、ボディラインを際立たせる衣装造形、エナメル調の質感なども細かく造形されている。
雪泉 ボンデージメイドVer.
8月 発売予定
価格：39,600円
スケール：1/4
サイズ：全高約400mm
(C)Marvelous Inc.
(C)HONEY PARADE GAMES Inc.