ボルボV60クロスカントリーの最終限定車

ボルボ・カー・ジャパンは、Dセグメントのクロスオーバー『ボルボV60クロスカントリー』の最終モデルとして、『V60クロスカントリー・ウルトラB5 AWDクラシックエディション』を200台限定で発売開始した。

【画像】ボルボV60クロスカントリーの有終の美を飾る『クラシックエディション』のディテール 全8枚

V60クロスカントリーは、1998年に登場した『V70 XC』をルーツにもつクロスオーバーモデルで、ボルボならではのエステート（ステーションワゴン）をベースにSUVのテイストと機動力を融合させたモデルとして、独自の価値を提供してきた。



ボルボV60クロスカントリー・ウルトラB5 AWDクラシックエディション ボルボ

限定車『クラシックエディション』には特別装備として、『チルトアップ機構付電動パノラマ・ガラス・サンルーフ』や、ダイヤモンドカット面とブラックのコントラストが足元を引き締める『専用デザイン19インチアルミホイール』、そしてテールゲートの『Classic』エンブレムが装備される。

ボディカラーは、人気の『クリスタルホワイト』、『ブライトダスク』、『フォレストレイク』の3色が用意される。

『ボルボV60クロスカントリー・ウルトラB5 AWDクラシックエディション』の価格は、819万円となる。