俳優の織田裕二（58）が、、26日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・30）にVTR出演し、海外での撮影で驚いた経験を明かした。

WOWOWなどで放送、配信中のドラマ「北方謙三 水滸伝」で主人公の宋江を演じる織田は、共演者の反町隆史（52）、亀梨和也（40）とインタビューに応じた。

中国を舞台に、理不尽な権力と戦う男たちの姿を描いた作品。3人は理不尽にまつわるエピソードを問われた。

反町は20代のころ、香港でアクション映画の撮影に挑戦したエピソードを披露。ワイヤアクションに挑戦したものの、心許ない1本のワイヤしか用意されなかったという。

すると、織田も「それで思い出したけど、中国で（撮影を）やった時に…」と、自身の体験談を明かした。

「スタントを用意する時に、“どっちを呼びますか？”って言われたことがある。スタントが2種類あるって。いわゆる、日本と同じようなスタントもあると。もう一つは、“技は全くない。でも飛び降りろって言ったら覚悟で飛び降りる”って。どういうこと？みたいな」

まさかの選択肢に、一同大笑い。亀梨は「覚悟がある者と、技術がある者ってことですか？」と驚いた。織田も「全然、国によっても違うから」と振り返っていた。