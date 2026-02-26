グルメが魅力的だと思う「神奈川県の道の駅」ランキング！ 2位「足柄・金太郎のふるさと」を抑えた1位は？【2026年調査】
日差しの温もりに春の気配を感じる日が増え、家族や友人とおいしいものを探しにドライブへ出かけたい気分が高まっている人も多いのではないでしょうか。地域の名産品が集まる「道の駅」は、ドライブの休憩場所にとどまらず観光スポットとしても大きな役割を果たし、SNSやメディアでも頻繁に取り上げられにぎわいを見せています。
All About ニュース編集部は2月16〜17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、グルメが魅力的だと思う「神奈川県の道の駅」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【5位までのランキング結果を見る】
▼回答者コメント
最大の魅力は、神奈川県のブランド牛「足柄牛」を使った料理です。レストラン品質の肉料理が楽しめます（50代男性／東京都）
いつ行っても駐車場が満車状態。ローストビーフなどお肉料理もいろいろあって、美味しいもの食べた！っていう感じを味わえる（20代女性／東京都）
足柄茶を使ったソフトクリームやお茶スイーツが充実していること足柄牛を贅沢使ったグルメもあるから（30代女性／東京都）
▼回答者コメント
しらす丼が美味しくて有名だし、ブランド牛を使った料理もあり肉と魚両方楽しめるから（30代女性／大阪府）
湘南大好きです！海もあり、グルメもあり！最高です！（30代女性／新潟県）
新しくて綺麗な道の駅で、出店しているお店もオシャレなものが多いです。ハワイアン料理やしらす丼など、海に来た気分が盛り上がるメニューが多いのが魅力です（30代男性／東京都）
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は2月16〜17日、全国10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、グルメが魅力的だと思う「神奈川県の道の駅」を紹介します！
【5位までのランキング結果を見る】
2位：足柄・金太郎のふるさと（南足柄市）／76票2位は「足柄・金太郎のふるさと（南足柄市）」でした。2020年に誕生した比較的新しい道の駅で、豊かな自然に囲まれた南足柄市にあります。グルメでは、特産の「足柄牛」を使用したステーキ重や、地元産の「相州牛」を使ったメニューが大人気。また、足柄茶をふんだんに使用したソフトクリームやスイーツも見逃せません。
▼回答者コメント
最大の魅力は、神奈川県のブランド牛「足柄牛」を使った料理です。レストラン品質の肉料理が楽しめます（50代男性／東京都）
いつ行っても駐車場が満車状態。ローストビーフなどお肉料理もいろいろあって、美味しいもの食べた！っていう感じを味わえる（20代女性／東京都）
足柄茶を使ったソフトクリームやお茶スイーツが充実していること足柄牛を贅沢使ったグルメもあるから（30代女性／東京都）
1位：湘南ちがさき（茅ヶ崎市）／77票1位は「湘南ちがさき（茅ヶ崎市）」でした。2025年7月にオープンしたばかりの注目の道の駅です。湘南の海の幸と地元の農産物を楽しめるスポットとして急速に人気を集めており、生しらす丼などの新鮮な海鮮メニューや、湘南野菜をたっぷり使った料理が評判。ビーチからも近く、ドライブの目的地として非常に魅力的なグルメスポットとなっています。
▼回答者コメント
しらす丼が美味しくて有名だし、ブランド牛を使った料理もあり肉と魚両方楽しめるから（30代女性／大阪府）
湘南大好きです！海もあり、グルメもあり！最高です！（30代女性／新潟県）
新しくて綺麗な道の駅で、出店しているお店もオシャレなものが多いです。ハワイアン料理やしらす丼など、海に来た気分が盛り上がるメニューが多いのが魅力です（30代男性／東京都）
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)