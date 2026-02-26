航続距離と快適性を高めた2代目

近年、自動車を取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。電気自動車が広く普及し始めた一方で、その先を見据えた技術として改めて注目されているのが水素を活用する燃料電池車です。

充電とは異なるエネルギー供給の仕組みを持つこの分野は、まだ一般的とは言えないものの、確実に進化を続けています。

【画像】超いいじゃん！ これが“まもなく発売”の新型「“ハリアー”級SUV」の姿です！（30枚以上）

そうした中、2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」で、日本初公開となったのが、ヒョンデ・モビリティ・ジャパンによる新型「NEXO（ネッソ）」です。

環境技術の象徴という位置付けにとどまらず、実際の生活の中で使える一台へと成熟していることを強く印象づけるモデルでした。

ヒョンデの燃料電池車開発は1998年にスタートし、2013年には量産車「ツーソン FCEV」を投入しています。

その後、専用設計モデルとして2018年に初代ネッソが誕生しました。SUVという実用性の高いカテゴリーに最先端技術を組み合わせることで、世界各国で一定の評価を得てきました。

そしてジャパンモビリティショー2025で披露されたのは、2025年4月に韓国で開かれた

「ソウルモーターショー」で世界初公開された2代目モデルです。

日本での展示は、国内導入が現実味を帯びてきたことを示す出来事でもありました。発売は2026年上半期が予定されています。

今回のフルモデルチェンジでまず目を引くのは、心臓部である燃料電池システムの進化です。

燃料電池スタックの最高出力は従来比で約16％向上し、110kWに達しました。さらに水素タンク容量も拡大され、WLTP基準で最大826kmという航続距離を実現しています。

これは日常の移動はもちろん、長距離ドライブでも安心感をもたらす数字と言えるでしょう。

走行性能も大きく引き上げられています。システム全体の出力は190kWに高められ、0-100km／h加速は7.8秒と公表されています。

従来の燃料電池車に対して抱かれがちだった「静かだが控えめ」という印象から脱し、加速の力強さや応答性の向上が図られています。それでいて静粛性は維持されており、快適性と走りの楽しさを両立させた仕上がりです。

ボディサイズは全長4750mm×全幅1865mm×全高1640mmとされ、従来型より全長で80mm、全幅で5mm拡大しました。

このサイズは、トヨタのSUV「ハリアー」（全長4740mm×全幅1855mm×全高1660mm）に近く、日本の道路事情でも扱いやすい範囲に収まっています。

室内空間はゆとりが増し、後席や荷室の使い勝手も向上しました。家族での利用やレジャー用途にも十分応えられる内容です。

デザイン面では、ヒョンデが掲げる「アート・オブ・スティール」という思想が反映されています。

金属の質感を強調した面構成により、SUVらしい力強さを備えながらも過度な装飾に頼らない落ち着いた印象にまとめられています。

奇抜さよりも完成度を重視した外観は、日本市場でも受け入れられやすい雰囲気です。

内装も質感向上が図られました。レザーの使用範囲が広がり、Bang ＆ Olufsenによる14スピーカーのオーディオシステムが用意されるなど、快適性への配慮が随所に見られます。長距離移動でも疲れにくい乗り味と合わせ、従来よりも一段上の上質さを感じさせます。

さらに、日本仕様ではV2LやV2Hといった給電機能も備えられます。アウトドアでの電源利用や、災害時の非常用電源として活用できる点は、日本の生活環境を考慮した装備と言えるでしょう。

単なる環境配慮型の車両ではなく、社会インフラの一部としての役割も担おうとする姿勢が感じられます。

ネット上でもさまざまな声が見られ、「826km走れるのは正直驚いた」「最新なんだけど少しレトロ感もあるデザインが好印象」「ハリアーと近いサイズなら日本でも扱いやすそう」「V2H対応は災害対策として魅力的」「価格次第で本気で検討したい」「インフラが整えば一気に広がりそう」「ヒョンデの本気度を感じる」といった意見が並びます。

期待と課題の両方が語られていますが、少なくとも関心を集める存在であることは間違いありません。