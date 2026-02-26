「ディズニーストア」ポップアップ、5都市で開催決定！ ご当地グッズなど約700種類を展開
全国を巡り累計来場者数100万人を突破した「ディズニーストア」のポップアップ「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」は、新たに5都市の開催スケジュールを発表した。
【写真】開催地名をデザイン！ ご当地グッズの「トートバッグ」など展開アイテム
■各会場の限定グッズが登場
今回開催される「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」は、“魔法使いの弟子”に扮したミッキーマウスのスタチューがゲストを出迎える特別な空間で、究極のショッピング体験が楽しめる期間限定のポップアップ。
会場では、ミッキーマウスのアートと開催地名をデザインした各会場限定の「トートバッグ」と「キーチェーン」をはじめ、『ミッキーマウス・クラブ』のアートを使用した「シークレット巾着」や、うるぽちゃちゃんの「ぬいぐるみ」などが並ぶ。
また、季節やキャラクターの記念日に合わせたコレクションといった、その時期ならではの「ディズニーストア」オリジナルアイテムも展開され、ぬいぐるみから、ステーショナリー、エコバッグなどの雑貨、アパレル、お菓子まで、約700種類のグッズがそろう。開催日時は下記の通り。
■愛媛会場
開催日時：4月2日（木）〜5月11日（月）
場所：エミフルMASAKI エミモール1階 エミフルコート
■長野会場
開催日時：5月21日（木）〜6月15日（月）
場所：イオンモール須坂 1階 Goolightコート
■静岡会場
開催日時：6月25日（木）〜7月20日（月・祝）
場所：新静岡セノバ 5階 セノバひろば
■青森会場
開催日時：7月30日（木）〜8月31日（月）
場所：ELM 2階 ELMホール
■北海道会場
開催日時：9月10日（木）〜10月4日（日）
場所：イオンモール旭川西 1階 グリーンコート
