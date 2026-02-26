集英社コバルト文庫、創刊50周年で企画展開催 「帰ってきたら100万回のキスだぜ」など少女小説の名言も展示
「青春を考えるヴィヴィッドな文庫」というキャッチフレーズで、1976年5月28日に創刊された「集英社コバルト文庫」が、今年で創刊50周年を迎える。これを記念した企画展『ときめくことばのちから展―少女小説家は死なない！─』が、4月29日〜5月10日の12日間、東京・西武渋谷店A館7階にて開催される。
「集英社コバルト文庫」は、『小説ジュニア』『雑誌Cobalt』発の、若者向け文庫レーベル。80年代、氷室冴子氏、新井素子氏、唯川恵氏、久美沙織氏、田中雅美氏、正本ノン氏、藤本ひとみ氏ら女性作家たちの「私たちのための小説」「私たちが私たちのままでいられる小説」に少女たちは夢中になり、教室ではつねに「集英社コバルト文庫」が回し読みされていた。
90年代、前田珠子氏、桑原水菜氏、榎木洋子氏、若木未生氏らの描くファンタジー小説に少女たちは酔いしれ新刊を待ちわびた。その後も須賀しのぶ氏、真堂樹氏、響野夏菜氏、瀬川貴次氏、野梨原花南氏、藤原眞莉氏、今野緒雪氏、谷瑞恵氏、青木祐子氏、白川紺子氏らがきら星のごとくデビュー。胸たかなる物語を次々と世に放ち、少女たちの日々を輝かせてきた。
本企画展では、コバルト文庫の名作群から生まれた「ときめくことば」を中心に、50年の歴史とその魅力をひもといていく。往年のコバルト文庫ファンはもちろん、その子どもたち世代であるコバルト文庫を知らない10代や20代も「ときめくことば」を体感できる展示を通じて、コバルト文庫の世界の扉を次々に開いていく。
本企画展は4つのゾーンで構成される。「ときめくことばギャラリー」は、引き出しや鏡、指向性スピーカーを使って「ときめくことば」を体感。コバルト文庫の名作群から誕生した「ときめくことば」の数々が各所にパネルで展示される。たとえば「帰ってきたら100万回のキスだぜ」（『まんが家マリナ』シリーズ・黒須和矢の台詞）、「憎まれても、きみを手放すことはできない」（『伯爵と妖精』シリーズ・エドガーの台詞）、「あなたの毒は……蜂蜜よりも甘い」（『炎の蜃気楼』シリーズ・直江信綱の台詞）など。
なお「ときめくことば」は、コバルト文庫・オレンジ文庫編集部員による選定のほか、集英社コバルト文庫・オレンジ文庫公式X上でのコバルトファンによる28日午後11時59分までの投稿、大学生たちの投票によって決定される。
トークショースペースでは、日替わりでコバルト文庫のレジェンド作家が来場。トークショーがない時間帯は、コバルト文庫ライブラリーとなる。
また、コバルト文庫の50年の歴史をパネルで紹介すると同時に、人気シリーズの直筆イラスト＆作家サイン色紙を展示するほか、コバルト文庫のときめきDNAを継ぐ「集英社オレンジ文庫」も紹介される。
■レジェンド作家たちのトークショー
4月29日（水・祝）久美沙織氏、正本ノン氏（進行役・池澤春菜氏）
5月2日（土）青木祐子氏、響野夏菜氏（進行役・齋藤明里氏）
5月3日（日）桑原水菜氏（進行役・嵯峨景子氏）
5月4日（月・祝）真堂樹氏、須賀しのぶ氏（進行役・齋藤明里氏）
5月5日（火・祝）今野緒雪氏（進行役・池澤春菜氏）
5月6日（水・祝振）榎木洋子氏、若木未生氏（進行役・池澤春菜氏）
5月9日（土）野梨原花南氏（進行役・嵯峨景子氏）
5月10日（日）日向章一郎氏（進行役・嵯峨景子氏）
