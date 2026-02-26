プロ雀士・モデルの岡田紗佳さんが、自身のインスタグラムを更新。華やかなネイルアートを公開しました。



【写真を見る】【 役満ボディ・岡田紗佳 】 「何歳になってもキラキラがだーいすき」 豪華ネイルアートを披露





岡田さんは今回、複数のデザインパターンのネイルを公開。まずは、淡いピンクをベースにしたデザインのネイル。金色・銀色のパーツとクリスタルが散りばめられ、中には十字架を模した装飾もみられます。





別のデザインでは、銀色のラメをベースに、宝石のような大粒の装飾が散りばめられ、光の反射により美しく輝く様子が表現されています。







今月32歳の誕生日を迎えた岡田さんは「何歳になってもキラキラがだーいすき ビジューがお気に入りなの」と、キラキラしたネイル装飾への思い入れを綴っています。







中には手だけでなく、足の爪にもお揃いのアートが施されている写真もあり、キラキラとしたネイルへのこだわりが感じられます。





この投稿を見た人たちからは「素敵なネイル」「可愛過ぎです」「凄く似合っております。」といった反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】