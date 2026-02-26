タレント島崎和歌子（52）が、25日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。共演者の作った鍋を大絶賛した。

この日のテーマは「やせ鍋」＆「太る鍋」SP。＆TEAMのTAKIが「残り具材全部入れ！洋風飛鳥鍋」をオススメした。家族で奈良に旅行した時に飛鳥鍋を食べ衝撃を受けたという。ミルクベースでサケなどが入り、バターを加え洋風に仕上げた鍋を作り、出演者に振る舞った。

すると「うまいわ、これ」「おいしい」「ミルクが利いてるな」「ゴクゴク飲みたい鍋」「食べれば食べるほどうまくなっていく鍋」など、絶賛の声が続々と上がった。

そして、シメのパスタが出されると、「シメっていうか、これを食べに店に行きたいです」「鍋の後のパスタって、ここにダシがめっちゃ出てて普通のパスタ食べるより、めっちゃおいしい」と、大絶賛された。

MCの明石家さんまが「女性が喜びはるよな、これ、たぶん。昔から料理に興味あったの？」と質問。TAKIは「いや、長男のK君がいるんですけど。K君が料理してるの見て、かっこいいなと思って僕も始めました」と明かした。

島崎和歌子が「才能あるよ。食べに行くね」と言い、TAKIは「えーうれしい」と喜んだ。すると、ぼる塾あんりが「こわい、こわい」と反応。島崎は「そういうことじゃないの？」と言うが、さんまが「島崎が行くなら、僕、遠慮させていただきます」と頭を下げ、笑いを誘った。島崎は「なんで、なんで。みんなで鍋、囲みましょうよ」と笑顔で話しかけた。

そして加齢医学評論家の岡本宗史氏がサケとバターが入っていることでの効果を説明し、「僕も今度食べに行きますね」と話すと、さんまが「お前、島崎を知らないな」と言うと、ブラックマヨネーズ小杉竜一が「家に変なヤツばっか集まる」とツッコミ、大笑いが起きた。