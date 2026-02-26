◇スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会大阪阪南支部予選（１４、１５日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場） ◆中学生の部・決勝 堺初芝ボーイズ３―７大阪泉大津ボーイズ

「スターゼンカップ 第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）の各支部予選が行われ、大阪阪南支部では大阪泉大津ボーイズが、春は初の全国切符をつかんだ。

歴史をつくったナインが、何度も何度も雄たけびを上げた。大阪泉大津が初の“春切符”を獲得。優勝の喜びに小森主将は「全員の頑張りが出た決勝戦。むちゃくちゃ試合が楽しかった」と最高の笑顔を見せた。

チーム力で勝利を手にした。初回先頭の小森が右前打し、野上が犠打。続く河野が適時二塁打と、お手本のような先制劇で打線のリズムをつくった。同点の３回には、主将が四球で再び出塁。犠打と四球後、今度は４番・西野が勝ち越し打を放ち「４番のプレーができた」と胸を張った。５番・溝内も２点二塁打。クリーンアップがそろって打点を稼ぎ、点差を広げた。

先発・中逵も踏ん張った。３回の２失点で一時同点とされたが、修正して５回まで追加点を許さず。「リードに気を許して２点与えたのは反省。持ち味の投球ができたし、不安もない」と手応えを明かした。各自が役割を果たし、つかんだ頂点。１番で３安打含む全４出塁のキャプテンは「全国が楽しみ。守りに入らない攻めの野球をやりたい」と初舞台へ胸を躍らせた。