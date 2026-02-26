侍ジャパンのレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２６日、バンテリンドームで行われた全体練習に参加した。

吉田はカブス・鈴木と２４日にチャーター機を使って米国から帰国し、チームに合流したばかり。まだ時差ボケも残っているというが、フリー打撃では侍仕様のバットを握り、１９スイングで５本の柵越えを放った。右翼４階席への特大アーチを披露するなど順調な調整ぶりを披露。「アメリカでも通常通り練習こなしてましたし、（状態を）上げながらやっていた。ミスショットとか多かったですが、最後は力入れて振りました」

合流について「順調に帰って来られて、無事に迎えられてホッとしています」と笑みを浮かべた吉田。昨季は２４年１月に受けた右肩手術の影響でＤＨ起用がメインだったが、この日はシートノックで左翼に入って、軽快な動きを見せた。「制限なくやれています」と問題なしを強調した。

吉田は２３年の前回大会で大活躍。準決勝メキシコ戦で値千金の同点３ランを放つなど、大会史上最多の１大会１３打点を挙げ、世界一の立役者となった。２４年に手術した右肩は順調に回復し、キャンプでは外野の守備練習もしっかりこなした。「そこ（守備面）を一番にして、オフシーズンを過ごしていましたので、今、順調に制限なく（練習に）入れているのが一番かなと思います」と語っていた。

メジャー組も続々と合流し、本番モードになってきた侍ジャパン。力を結集させて、連覇の道を歩んでいく。