数多くのスポーツ選手などの物語を語ってきたタレント・山田雅人（６５）が３月１４日に静岡・袋井市の「月見の里学遊館」で、両親との親子愛などを加えて再構成した「長嶋茂雄物語」を披露する。当日は「これぞ！ ニホンの話芸」と題し、松村邦洋（５８）の漫談・ものまねと立川志らら（５２）の落語という３人の異なる話芸で会場を盛り上げる。

山田が今春の巨人・宮崎キャンプを訪れた際、ひなた宮崎県運動公園内の武道館副道場で開催されていた「長嶋茂雄 追悼展示」を見学。改めてミスターの野球人生を振り返った時、生前に直接取材した際に「父や母のことも入れてほしい」と依頼されたことを思い出した。佐倉一高（現佐倉高）時代に県営大宮球場で放った伝説の大ホームランを父・利さんが観戦していてたたえたことなど、これまでの天覧試合での本塁打などプロでの活躍を中心とした「かたり」から、アマチュア時代の家族との絆を加えた物語に作り直した。「長嶋さんの功績を風化させないように、ずっと語り継ぎたい」と遠い空の上で聴いていてくれるミスターにも届けるつもりだ。

また、昨年６月に日テレ系「笑点」でその「長嶋茂雄物語」を披露したのを前川清（７７）が見ていたことがきっかけとなり、同３０日に大阪・サンケイホールブリーゼで「前川清物語」を初披露することになった。以前から親交があった前川から放送後に連絡があり、本格的な取材がスタート。当日は本人をゲストに招き、前川の半生をたどりながら途中で「長崎は今日も雨だった」などのヒット曲を披露してもらうという新たなコラボにチャレンジする。

そして「かたりの世界」の最後に前川の代表曲「そして、神戸」を観客とともに大合唱する。１９９５年１月、阪神・淡路大震災に見舞われ、震災後は「神戸 泣いて どうなるのか」など別れをテーマにした歌詞のため、被災者の心情を考慮して封印していた。しかし、その年の紅白歌合戦で「復興のための応援歌として歌ってほしい」というリクエストが集まり、熱い思いを込めて歌った。来年が震災から３３年。「平和への願いを込めて大合唱したいと思っています」と会場一体となって祈りを捧げる。