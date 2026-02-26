アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで歌手・鈴木愛理が２６日までにＳＮＳを更新。自身が出演した番組のオフショットを公開し、話題になっている。

自身のインスタグラムに「『ボクらの時代』アイナと晴子と三人で。 アイナが我々を呼んでくれました、ありがとう」と感謝の言葉を記すと、番組で共演した歌手のアイナ・ジ・エンドと男女４人組バンド「緑黄色社会」のボーカル・ギターを担当する長屋晴子との共演ショットを公開した。続けて「夢だった番組。もっと真剣に語り合うつもりで気合い入れて現場行ったけど、気付いたらいつもの３人みたいな会話しかしてなかったな？予告もなんかすごい暴れてて心配だな？笑」とつづり、「衣装にはテーマが オンエアで色々答え合わせしてください」と衣装について言及して投稿した。

この投稿に「愛理ちゃんにずっと出てほしいって思ってた番組に愛理ちゃんが大好きな２人と出演できてうれしい 明日が楽しみすぎる！！」「予告では愛理ちゃんが一番おいしいところ持って行ってたね。さすが番組ＭＣ三つもやってるだけある。本編でどれだけ暴れてるか楽しみ。三人で歌番組にも出て欲しい！！」「サイコー！３人とも大好き」などのコメントが寄せられている。