通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間は８．１％付近に低下



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 8.14 5.56 7.35 6.82

1MO 9.00 5.80 8.00 6.89

3MO 9.23 6.08 8.35 7.24

6MO 9.35 6.38 8.57 7.46

9MO 9.46 6.70 8.73 7.71

1YR 9.44 6.87 8.82 7.81





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 7.99 8.82 7.67

1MO 8.61 8.92 7.69

3MO 8.99 9.12 7.82

6MO 9.26 9.32 7.99

9MO 9.44 9.55 8.14

1YR 9.50 9.63 8.22

東京時間16:31現在 参考値



ドル円１週間は8.14％と東京午前の8.27％から一段と低下している。１カ月以降１年に向けては9％台で段階的に水準が上昇しており、目先の相場変動期待は落ち着いたものとなってきている。前日の円安の動きに対して、本日は円高方向への調整が入っており、ドル円相場は一方的な値動きにはなっていない。

