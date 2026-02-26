タレントの塚本恋乃葉（21）が26日までに自身のインスタグラムを更新。プロ野球広島の“レジェンド”とのUSJ満喫ショットを披露した。

「レジェンド前田智徳さんとUSJロケへ行かせていただきました！！！」と書き出すと、映画「ハリー・ポッター」のガウン姿でバタービールを手にした自身と元広島の前田智徳氏の2ショットをアップ。

「広島ホームテレビ スナックコットン2月26日(木)0時15分〜VTRでロケの様子が放送されます！偉大な方なのに色々な姿をみせてくださいました アトラクションもグルメも新エリアも楽しみました！」とサメの被り物をした2ショットも投稿した。

「USJではミサイルマン西代さん 新幹線ではフロントライン古島さんが案内してくださったので楽しさ倍増でした！！ありがとうございました」とも回顧し、「新幹線で広島から日帰りで行けちゃうところも最高 また近々行きたい！」とつづった。

塚本は2023年11月に開催された「第46回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞。現在は日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」で“出川ガール”を務めている。また父は元プロ野球広島投手の塚本善之さんで、1990年の引退後は17年まで競輪選手として活躍。自身もカープファンとして知られている。

塚本の投稿に、フォロワーからは「孤高の天才も可愛いさには勝てないか」「めっちゃ可愛い！」「このツーショット最強 永久保存」「レジェンドとUSJ！」「2人のツーショット可愛すぎだろ！」といった反響が寄せられている。