「大相撲春場所」（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）

師匠となって初めての本場所に臨む湊川親方（元大関貴景勝）が２６日、大阪市内の部屋で弟子を指導。２９歳の独自色をかいま見せた。

引き締まった空気の稽古場に、師匠の声が響いた。威厳たっぷりに湊川親方は、弟子に言葉を投げかけ続けた。

相撲を取る稽古で、相手をかばうような動きを見せた弟子には「優しさは捨てろ」「友人でもなんでもない。たたきのめせ」「一生なめられて終わるよ」などと、厳しく指摘した。

故障明けの弟子には「立ち合いが甘い」「勝ちに行く相撲を取る必要はない」と、番付が低い弟子には「相撲は一生懸命やっている。でも四股が甘い」などと、静かに寄り添うように声をかけた。

要所では「強く当たるよりも走り抜けるイメージで」「差しに行かなくていい。押して出て入っていたら（かいなを）返せ」「まわしを締めていない時間が大事だ」と、技術面と精神面の指導を挟んだ。

十両の若ノ勝が若い衆に負けると「白まわしは２連敗は許されないよ」と声をかけた。他にも「カッコイイ勝ち方は横綱だけでいい」「堂々と仕切れ。パフォーマンスが大事。負けても悔しそうな顔をするな」などと鼓舞した。

四股、すり足、ぶつかり、スクワットなど基礎運動にも力を注いだ。苦しそうな表情を浮かべる弟子には「ツラくなったら親のために頑張れ」とゲキを飛ばした。

師匠が常に言葉をかけ続け、あっというまの２時間強の稽古だった。

湊川親方は「できるだけ具体的に言ったほうがいいと思っている。一人一人、性格も力の出し方も違う」と声かけの信念を明かした。

１９日から大阪で稽古を開始。稽古開始時刻は午前１０時と以前より２時間ほど遅らせ「試行錯誤しながらですけど、しっかり眠ることもできますし。僕の場合は稽古時間が長くないので、集中してやれる範囲でやってます」と説明した。

若い衆と同じ基礎トレーニングを若ノ勝、隆の勝の関取にも課していることは「若い衆と同じくらいの稽古をこなしたら、間違いなく強くなる」と語り、「きれいごとは言っていられない。（弟子を）強くするのが自分の仕事」と責任感をにじませた。

若ノ勝は「ゆっくり眠れるので集中できている」と遅い開始時刻の効果を実感。稽古中の師匠からの厳しい声かけには「気が引き締まります。１５日間頑張る気持ちの持ち方も教えていただいている」と語った。

関脇経験があり、幕内上位常連である隆の勝は「厳しいことを言ってくれる。稽古は本当に緊張感があるので、場所だと余裕に感じるのは」と師匠の猛ゲキを受け止めた。若い衆と同じメニューをこなし「これだけやったら自信になります」とうなずいた。

常に師匠が弟子に声をかけ続ける稽古。隆の勝は「少し似ていますね」と先代師匠（常盤山親方＝元小結隆三杉）に連れられて、貴乃花部屋に出稽古した際を思い返していた。