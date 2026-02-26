ペイサーズに朗報…ビッグマンのオビ・トッピンが右足の疲労骨折から復帰間近

2月26日（現地時間25日、日付は以下同）。インディアナ・ペイサーズは、翌27日のシャーロット・ホーネッツ戦に向けたインジュアリー・リポートを公開した。

ペイサーズは、司令塔のタイリース・ハリバートンが右足のアキレス腱断裂、ジョニー・ファーフィーが右ヒザ前十字靭帯断裂のため今シーズン残り試合を全休。さらに、アーロン・ニスミスが右足首捻挫、今月6日に成立したトレードでロサンゼルス・クリッパーズから加わったイビツァ・ズバッツが左足首捻挫のため、それぞれ欠場に。

そうした中、昨年10月27日のミネソタ・ティンバーウルブズ戦を最後に、右足の疲労骨折によって56試合連続で欠場していたオビ・トッピンがクエスチョナブル（Questionable＝不確か）へアップグレード。

ペイサーズ在籍3年目のビッグマンは、10月24日の開幕戦（対オクラホマシティ・サンダー）で20得点5リバウンド3アシスト2スティールを奪い、3試合の出場で平均27.3分14.0得点6.7リバウンド1.7アシスト1.0スティールを残していた。

昨シーズンのプレーオフで、イースタン・カンファレンスを勝ち上がったペイサーズは、サンダーとのNBAファイナルで最終第7戦まで競い合い、球団初のNBAチャンピオンまであと1勝に迫った。

だが、今シーズンは26日を終えてイースト最下位の15勝44敗と苦戦。レギュラーシーズン残り23試合で、ペイサーズがどれだけ白星を積み上げることができるか。依然として苦しい状況に変わりないものの、トッピンの復帰が近づいていることは朗報と言えるだろう。

【動画】昨シーズンにトッピンが決めたトッププレー集





