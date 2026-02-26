Mrs. GREEN APPLEが、『眼鏡市場』による黒眼鏡専門デザインレーベル『QRO（クロ）』のブランドミューズに起用。メンバーが出演する新TVCM『眼鏡市場「QRO」DEBUT篇』が、2月27日より全国で放映される。

2月27日より全国の眼鏡市場店舗および眼鏡市場ウェブサイトにて発売される『QRO』は、黒という色を全ての人のために深化させる、黒眼鏡専門の新しいデザインレーベルだ。長年培ってきた技術と品質へのこだわりに、これまでにない発想とデザインを掛け合わせ、“22種類デザイン×2パターン（計44種）”の品揃えにより、誰にとっても似合う“じぶん色の黒”と出会う喜びを提供する。

今回の新TVCMは、“メガネ側の視点”からスタート。宝物を見つけたような、ワクワクした表情のメンバー3人がメガネに手を伸ばす。QROをまとった3人が様々なポーズで自分らしくQROを楽しみ、頬にロゴペイントを施して満面の笑顔を見せるエンディングは、多幸感あふれるものに。CMソング「Magic」とともに、「まとうたび、自分らしく。もっと自分を好きになれる。」と背中を押してくれる、春の新生活にぴったりの内容に仕上がっている。

CM撮影では、様々なシーンでメガネを愛用する大森元貴と、最近メガネをかけるシーンが増えてきたという若井滉斗、藤澤涼架が、真っ白な衣装でスタジオに登場。3人が揃うシーンでは常に笑顔が絶えず、仲の良さに満ちた空間となった。個人のシーンでは、それぞれ個性豊かな決めカットを演じ、カメラ越しにあふれる魅力を伝えた。様々なタイプの黒眼鏡をまとった3人が、カメラにアップになるシーンを楽しんだ撮影となった。

また、3人はお互いに似合うメガネを選ぶ“SPECIAL FITTING”を実施。まずは、“メガネマスター”の大森が2人に似合うQROをチョイスした。藤澤には知的な印象を与えるマットなデザインを選び、大森から直接かけてあげると「また新たな自分に出会えました」と喜ぶ様子も。一方、若井には丸みを帯びたボストンタイプをチョイス。「上品で大人な雰囲気」と若井は気に入った様子で、「若井の優しさが出ていて、すごい似合ってる」と大森も自信ありげ。

続いて、大森にも2人からチョイス。藤澤は小振りで丸みを帯びたデザインを選び、「チャーミングで可愛らしい」と絶賛。大森とは中学校の同級生で席が後ろだったという若井は、当時の大森がかけていたメガネにインスパイアされ、六角形のクールなデザインを選ぶ。若井は「当時の記憶が蘇ってきた！」と話し、大森も「しっくりくる安心感がある」と納得。3人は、「どのデザインも、どんな方にも似合うQROはすごい」と絶賛していたという。

また、QRO商品の購入者を対象に、Mrs. GREEN APPLE監修デザインのメガネ拭き2種類のうちいずれかを先着でプレゼントするキャンペーンも開催。特典は無くなり次第終了となる。さらに、眼鏡市場の一部店舗において、Mrs. GREEN APPLEの全身パネルの設置と店舗壁面のラッピング加工を行う。

あわせて、スペシャルWEBコンテンツとして、好きなメンバーを選んで自分だけのオリジナルCMがつくれる『MAKE YOUR CM』も公開中だ。

なお、ブランドローンチに先駆け、ティザーサイトと屋外広告の掲出、X（旧Twitter）広告による事前プロモーションが行われた。メンバー3人の顔を合成したビジュアルにブランドロゴとローンチ日を示したクリエイティブの屋外広告を掲出したのち、2月25日にX広告で種明かしをしていた。

＜Mrs. GREEN APPLE 撮影インタビュー＞

■CMの見どころを教えてください。

大森元貴：こんなにもメガネに囲まれて、自分に似合うメガネでテンション高く、もっと自由に、もっと知らない自分に出会うという撮影の中で、楽しんで撮影したのが伝わるといいなと思っています。

■QROについての印象を教えてください。

藤澤涼架：さまざまな種類があっていろんな人に似合うものがいっぱいあると思いました。実際自分もかけてみて、新しい自分に出会えた感覚があって、すごく楽しかったです。若井滉斗：黒の中でもいろんな種類があるので、全部欲しいですね（笑）。かっこいいし、どんなシチュエーションにも合うし、その日の気分によって使い分けたいぐらいです。大森：本当にディテールだったり細部まで、黒なんだけど表情が違ったりとかして、QROってかっこいいなと思いました。

■黒眼鏡はどんな時につけますか？

若井：黒眼鏡をかけることによって一つスイッチが入るというか、モードが切り替わる気がしていて、レコーディングの時にも黒眼鏡を愛用していて、気合のスイッチを入れています。

■QROは新生活のどんな相棒になってくれますか？

藤澤：新生活とQROはとてもピッタリだと思いますね。シャキッと気持ちのスイッチを入れたい時とか、新しいオシャレをしてみて、その相棒にQROを選んでみたりとか、さまざまなシーンに背中を押してくれるパワーがあるんじゃないかと思うので、この新生活はぜひQROを楽しんで欲しいです。

■3人が新たに挑戦したいことはありますか？

藤澤：これまでプライベートで黒眼鏡をあまり使ったことがないので、QROをプライベートでも私服と合わせてみることに挑戦したいと思います。大森：料理です。30歳になるので、おしゃれな料理を作るとか、自分にそういう時間をかけてみるのはしてみてもいい頃なのかなって思います。若井：筋トレです。今でも毎日継続しているんですけど、30歳になるので、もっとカッコいい大人になりたいなと思って、もっともっとQROが似合う大人になりたいと思います。

（文＝リアルサウンド編集部）