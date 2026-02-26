痩せ体質への改善に効果。１日１回【お腹＆下半身の筋肉を一気に強化する】簡単習慣
太りやすい体質であることが悩みの種という方は少なくないでしょう。そんな方こそ習慣に採り入れたいのが、お腹＆下半身の筋肉を一気に強化できるヨガの簡単ポーズ【ウッティタ・アシュヴァ・サンチャラナアーサナ】です。習慣的に実践することで体幹も強化されるので代謝UPにつながり、痩せ体質への改善に効果を期待できます。
ウッティタ・アシュヴァ・サンチャラナアーサナ
（１）直立して右脚をまっすぐ後ろに大きく引く
（２）両腕を真上に上げる
（３）上半身を右側にねじって３〜５呼吸（約30秒間）キープする
反対側も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「上半身をねじる時、しっかりお腹からねじっていくこと」、「足をしっかりと床に踏み込んでバランスを取ること」の２つがポイント。体の軸が左右どちらかに偏ってしまったり、足がぐらついたり、お腹の力が抜けてしまったりすることがないように、きちんと腕を水平にしたままバランスを取って行いましょうね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞