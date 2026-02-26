なぜあの人は若く見える？40代から“見た目年齢に差がつき始める”理由
同じ年齢でも、なぜか若々しく見える人がいる。特別な美容をしているようには見えないのに、印象が軽やかで、疲れが表に出にくい。40代以降は、見た目年齢の差が“急に”ではなく、“じわじわと”つき始めます。その背景にあるのは「回復力」の違いです。
差は“回復できるかどうか”で生まれる
年齢を重ねると、疲労からの回復スピードはゆるやかに変化します。睡眠不足や忙しさが続いたとき、翌日にリセットできる人と、疲れを持ち越す人では、表情や肌の印象が変わってきます。くすみやハリの低下は、加齢そのものよりも、回復不足の積み重ねによって目立ちやすくなるもの。ここで差がつき始めるのです。
生活リズムの小さな差が固定化する
睡眠時間、血流、食事バランス。どれも特別なことではありませんが、安定している人は肌や髪のコンディションも整いやすくなります。逆に、乱れた生活が続くと、疲れた印象が“その人の顔”として定着しやすくなってしまうのです。
若く見せるより“整っている”印象へ
厚塗りや過度なダイエットで若さを足そうとすると、かえって違和感が出ることも。この年代で差が出るのは、ツヤ、血色、姿勢などの基礎的な部分です。派手さではなく、整っているかどうかが印象を左右します。
見た目年齢の差は、ある日突然生まれるわけではありません。回復できる体を保てているかどうか。若く見せるより、整える。この視点の切り替えが、見た目印象を変えていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容は、皮膚科学や加齢変化に関する一般的な知見をもとに、編集部が再構成しています
🌼ある日「急に老けた？」と感じた。40代から“見た目印象が変わる”本当の理由