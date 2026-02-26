県内の公立高校一般入試の志願変更後の倍率が先ほど発表されました。



もっとも倍率が高かったのは新潟高校・理数科の1.95倍で、次いで私立万代・英語理数が1.65倍です。全日制のうち、志願者数が募集人数を超えたのは42学科。募集人数を下回ったのは50学科となりました。



■全日制普通科

新潟 1.26倍

新潟中央・普通 0.94倍

新潟中央・学究コース 0.81倍

新潟南・普通 1.26倍

新潟南・理数コース 1.55倍

新潟江南 1.35倍

新潟西 0.94倍

新潟東 0.76倍

碧 0.95倍

新潟向陽 1.14倍

巻 1.04倍

新津 0.97倍

新津南 0.50倍

白根 0.82倍

村松 0.35倍

阿賀黎明 0.11倍

新発田 1.06倍

新発田南 1.12倍

村上 0.65倍

中条 0.40倍

阿賀野 0.74倍

長岡 1.05倍

長岡大手 1.28倍

長岡向陵 1.39倍

正徳館 0.35倍

見附 0.91倍

三条 1.14倍

三条東 1.07倍

吉田 0.78倍

分水 0.73倍

加茂 1.20倍

小千谷 0.99倍

小出 1.02倍

六日町 0.99倍

八海 1.06倍

十日町・普通 1.05倍

十日町・クロス探究 0.90倍

松代 0.55倍

柏崎 0.72倍

柏崎常盤 0.82倍

高田 1.03倍

高田北城 1.20倍

有恒 0.65倍

糸魚川 0.92倍

佐渡 1.11倍

佐渡(両津) 0.07倍

羽茂 0.65倍

市立万代 1.42倍



ここまでは全日制普通科の志願倍率でした。

続いて、そのほかの学科です。



■農業に関する学科

新発田農業 1.02倍

長岡農業 1.02倍

加茂農林 0.79倍

高田農業 1.16倍



■工業に関する学科

新潟工業・ミライ創造工学 0.93倍

新津工業・工業マイスター 1.02倍

新津工業・生産工学 0.70倍

新津工業・ロボット工学 0.75倍

新津工業・日本建築 1.06倍

新発田南 0.96倍

長岡工業 0.95倍

新潟県央工業 0.57倍

塩沢商工・地域創造工学 0.40倍

柏崎工業 0.45倍

上越総合技術 1.10倍



■商業に関する学科

新潟商業・総合ビジネス 1.42倍

新潟商業・情報処理 1.17倍

新発田商業 0.87倍

長岡商業・総合ビジネス 1.02倍

三条商業・総合ビジネス 0.83倍

塩沢商工 0.57倍

高田商業・総合ビジネス 1.00倍



■水産に関する学科

糸魚川市の海洋 0.98倍



■家庭に関する学科

新潟中央・食物 0.95倍

長岡大手・家政 1.27倍

高田北城・生活文化 1.35倍



◆理数科など専門教育を主とする学科

新潟・理数 1.95倍

新潟中央・音楽 0.04倍

新潟商業・国際教養 1.18倍

新発田・理数 1.22倍

長岡・理数 1.03倍

三条・理数 1.15倍

国際情報・専門系 0.17倍

高田・理数 1.07倍

市立万代・英語理数 1.65倍



◆総合学科

巻総合 1.24倍

五泉 1.00倍

村上桜ケ丘 0.94倍

栃尾 0.70倍

小千谷西 0.81倍

十日町総合 0.94倍

柏崎総合 0.93倍

新井 1.14倍

糸魚川白嶺 0.85倍

佐渡総合 0.74倍



◆定時制課程

新潟翠江・普通午前 0.51倍

西新発田・普通午前 1.11倍

荒川・普通午前 0.97倍

長岡明徳・普通午前 0.69倍

長岡明徳・普通夜間 0.31倍

堀之内・普通午前 0.51倍

十日町・普通 0.17倍

出雲崎・普通午前 0.62倍

高田南城・普通午前 0.62倍

佐渡(相川)・普通午前 0.28倍

市立明鏡・普通午前 0.91倍

市立明鏡・普通夜間 0.22倍



一般選抜の学力検査は3月4日(水)に行われ、合格発表は3月12日(木)です。