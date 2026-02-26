【志願変更後の倍率発表】県内の公立高校一般入試 募集人数超えは42学科【新潟】
県内の公立高校一般入試の志願変更後の倍率が先ほど発表されました。
もっとも倍率が高かったのは新潟高校・理数科の1.95倍で、次いで私立万代・英語理数が1.65倍です。全日制のうち、志願者数が募集人数を超えたのは42学科。募集人数を下回ったのは50学科となりました。
■全日制普通科
新潟 1.26倍
新潟中央・普通 0.94倍
新潟中央・学究コース 0.81倍
新潟南・普通 1.26倍
新潟南・理数コース 1.55倍
新潟江南 1.35倍
新潟西 0.94倍
新潟東 0.76倍
碧 0.95倍
新潟向陽 1.14倍
巻 1.04倍
新津 0.97倍
新津南 0.50倍
白根 0.82倍
村松 0.35倍
阿賀黎明 0.11倍
新発田 1.06倍
新発田南 1.12倍
村上 0.65倍
中条 0.40倍
阿賀野 0.74倍
長岡 1.05倍
長岡大手 1.28倍
長岡向陵 1.39倍
正徳館 0.35倍
見附 0.91倍
三条 1.14倍
三条東 1.07倍
吉田 0.78倍
分水 0.73倍
加茂 1.20倍
小千谷 0.99倍
小出 1.02倍
六日町 0.99倍
八海 1.06倍
十日町・普通 1.05倍
十日町・クロス探究 0.90倍
松代 0.55倍
柏崎 0.72倍
柏崎常盤 0.82倍
高田 1.03倍
高田北城 1.20倍
有恒 0.65倍
糸魚川 0.92倍
佐渡 1.11倍
佐渡(両津) 0.07倍
羽茂 0.65倍
市立万代 1.42倍
ここまでは全日制普通科の志願倍率でした。
続いて、そのほかの学科です。
■農業に関する学科
新発田農業 1.02倍
長岡農業 1.02倍
加茂農林 0.79倍
高田農業 1.16倍
■工業に関する学科
新潟工業・ミライ創造工学 0.93倍
新津工業・工業マイスター 1.02倍
新津工業・生産工学 0.70倍
新津工業・ロボット工学 0.75倍
新津工業・日本建築 1.06倍
新発田南 0.96倍
長岡工業 0.95倍
新潟県央工業 0.57倍
塩沢商工・地域創造工学 0.40倍
柏崎工業 0.45倍
上越総合技術 1.10倍
■商業に関する学科
新潟商業・総合ビジネス 1.42倍
新潟商業・情報処理 1.17倍
新発田商業 0.87倍
長岡商業・総合ビジネス 1.02倍
三条商業・総合ビジネス 0.83倍
塩沢商工 0.57倍
高田商業・総合ビジネス 1.00倍
■水産に関する学科
糸魚川市の海洋 0.98倍
■家庭に関する学科
新潟中央・食物 0.95倍
長岡大手・家政 1.27倍
高田北城・生活文化 1.35倍
◆理数科など専門教育を主とする学科
新潟・理数 1.95倍
新潟中央・音楽 0.04倍
新潟商業・国際教養 1.18倍
新発田・理数 1.22倍
長岡・理数 1.03倍
三条・理数 1.15倍
国際情報・専門系 0.17倍
高田・理数 1.07倍
市立万代・英語理数 1.65倍
◆総合学科
巻総合 1.24倍
五泉 1.00倍
村上桜ケ丘 0.94倍
栃尾 0.70倍
小千谷西 0.81倍
十日町総合 0.94倍
柏崎総合 0.93倍
新井 1.14倍
糸魚川白嶺 0.85倍
佐渡総合 0.74倍
◆定時制課程
新潟翠江・普通午前 0.51倍
西新発田・普通午前 1.11倍
荒川・普通午前 0.97倍
長岡明徳・普通午前 0.69倍
長岡明徳・普通夜間 0.31倍
堀之内・普通午前 0.51倍
十日町・普通 0.17倍
出雲崎・普通午前 0.62倍
高田南城・普通午前 0.62倍
佐渡(相川)・普通午前 0.28倍
市立明鏡・普通午前 0.91倍
市立明鏡・普通夜間 0.22倍
一般選抜の学力検査は3月4日(水)に行われ、合格発表は3月12日(木)です。
