彼女との関係が続かなかった理由は？ 男性が挙げる「別れの原因」
男性と付き合い始めてもあまり長続きしない。男性からフラれてしまうことが多い。
そんな状況が続いているなら、あなたに原因があるのかも。
そこで今回は、男性が挙げる「別れの原因」を紹介します。
｜自分にあまりかまってくれないから
男性は束縛や干渉をあまり好まないもの。
でも、だからといって放置しすぎるのも良くありません。
男性だって彼女からの愛情を求めているので、連絡が来ても返事と後回しにしたり、女友達との約束を優先したりせず、適度にかまってあげることが大切です。
｜ワガママに耐えられなかったから
ワガママを言うことは悪いことではありませんが、だんだんワガママがエスカレートしてしまうと、男性としては鬱陶しい気持ちが芽生えてくるもの。
｜身だしなみや行動が変わったから
最初は気合いを入れていたファッションやメイクも、交際を重ねるうちに手抜きになっていくのも別れの原因となることも。
男性は「本来はだらしない女性だったんだ」と思ってしまいます。
また、言葉遣いや立ち振る舞いでも女らしさを感じられなくなると、恋心が冷めていく男性もいるでしょう。
ちょっとしたことで男性の恋心を冷めてしまうことがあるので、ぜひ注意していきましょうね。
