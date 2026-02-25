スキンケアを頑張っても肌が変わらない人へ。大人肌を底上げする“実力派クレンジング”３選
スキンケアを丁寧に重ねているのに、思うような透明感が出ない。毛穴やくすみが残る。そんなとき見直すべきは“落とすケア”かもしれません。どんなに高機能な美容液を使っても、大人肌ほどクレンジングの質が仕上がりを左右します。そこで今回は、実際に使ってみて手応えを感じた３品を紹介します。
オイル×美容液のいいとこどりで毛穴・くすみまでケア
▲ラフラ「オイルセラムクレンジング」 150ml ￥3,300（税込）
“肌土台”から透明感を引き出す新作ブライトオイル
▲シュウ ウエムラ「ブライト クレンジング オイル」 450ml ￥13,200（税込）
シュウ ウエムラから2026年2月6日に発売された新作クレンジング「ブライト クレンジング オイル」は、うるおいバリアと発酵成分に着目。酒粕、ビフィズス菌、ビタミンC誘導体、ビサボロールを配合したブライト コンプレックスがくすみにアプローチ。約２週間で肌トーンの変化を実感。メイクを落としながら土台ケアまで叶えたい人におすすめです。
摩擦レスで大人肌を守るベスコス受賞オイル
▲エスト「ナーチャリングクレンジングセラム」 180ml ￥4,400（税込）
2025年上半期ベスコス受賞のエストの「ナーチャリングクレンジングセラム」は、触れるだけでメイクが浮き上がる設計。ハンドプレスでも垂れ落ちにくく、摩擦を抑えながら素早くオフ可能。落ちにくいマスカラは5秒密着で簡単にオフ。敏感になりがちな大人肌にも頼れる１本です。
クレンジングは“落とすだけ”の存在ではありません。選び方次第で、透明感も毛穴印象も変わります。スキンケアが効かないと感じたら、まずはここから見直してみてください。＜text＆photo：Chami＞
