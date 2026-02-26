ホンダは２６日、スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ＣＲ―Ｖ」のハイブリッド車（ＨＶ）を２７日に発売すると発表した。

日本市場では約３年ぶりの投入となり、価格は５１２万２７００円から。世界で人気の高いＣＲ―ＶのＨＶを復活させ、国内向けＳＵＶのラインアップを強化する。

今回のＣＲ―Ｖは６代目。ホンダの国内向けＳＵＶでは最高級となる。先代より車体を大きくし、ゆとりある空間に仕上げたほか、運転支援機能を充実させ、利便性を高めた。

ＣＲ―Ｖは１９９５年に初代が発売された。世界的に人気車種となり、累計販売台数は２０２５年８月に１５００万台を突破した。国内では２２年にＣＲ―ＶのＨＶ生産を終了していたが、北米や中国などでは同年以降に今回の新型が先行投入されていた。新型ＣＲ―Ｖは比較的大きいＳＵＶで、国内でも大きめのタイプを求める声が増えたことから、需要があるＨＶを再投入することにした。

国内の競合メーカーもＳＵＶに力を入れている。トヨタは２５年１２月に新型「ＲＡＶ４」を発売した。マツダは２６年中に全面改良した「ＣＸ―５」の投入を予定している。

ホンダもＳＵＶを充実させ、対抗する構えだ。新型ＣＲ―Ｖの営業責任者・宮原潤一氏は「（ＳＵＶの）市場は盛り上がっている。この車を投入して一石を投じたい」と力を込めた。