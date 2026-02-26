野球日本代表・侍ジャパンに合流した吉田正尚選手がインタビューに応じました。

この日は代表メンバーにメジャー組である大谷翔平選手、鈴木誠也選手、吉田選手が合流。バンテリンドームで練習に臨みました。

吉田選手は時差ボケの影響か「まだちょっとフワフワしている」と明かしながらも、「順調に帰ってこられて(前日練習を)無事迎えられてホッとしています」と笑顔を見せます。明日からの中日との2連戦には出場できませんが、阪神やオリックスと戦う大阪での強化試合へ出場が決まっているとしながら、「しっかり本番に向けて逆算して調整していければ」と思いを明かしました。

2023年に行われた前回大会は、吉田選手にとってメジャー1年目の出来事。「何も分からずに突っ走ったなって印象があるんですけど、移動も含めて正直結構キツかったな」と振り返ります。それでも今大会の出場については「それ以上の素晴らしい経験と…なんとも言えない舞台だと思っていますので。もう1度その舞台に立てることは光栄だと思っています」と出場への思いを明かしました。

日の丸を背負うことについても、「侍ジャパンは素晴らしい組織。その中でトップチームは歴代の先輩たちが築き上げた歴史がありますので、僕たちも日の丸を背負うということで責任というか重みも感じます。やるからには必死に勝利に向けて頑張っていきたい」とコメント。「全力でプレーするだけ、結果がついてくれば」と大会へ意気込みました。