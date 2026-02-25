毎日１万歩を目標に歩けば痩せる？40代女性がハマった“歩きすぎダイエット”の誤算
「とにかく歩けば痩せるはず」と信じて、毎日１万歩を目標にしていた都内在住のIさん（45歳・会社員）。エレベーターは使わず、ひと駅分は必ず歩き、夜も遠回りして帰宅。数字は毎日達成しているのに、体型はほとんど変わりません。それどころか、脚は重く、夕方になると甘いものが無性に欲しくなるようになっていったといいます。その停滞感、もしかすると“歩きすぎ”が関係しているのかもしれません。
「歩けば歩くほど痩せる」とは限らない
有酸素運動は脂肪燃焼に役立つとされています。ただ、40代以降の体は若い頃より回復に時間がかかるもの。毎日長時間歩き続けると、下半身に疲労が蓄積しやすくなり、むくみや冷えが慢性化しやすい状態になるのです。
“安心感”が食欲を刺激することも
Iさんが後から振り返って気づいたのは、「今日はたくさん歩いたから少しくらい大丈夫」という安心感。歩いた分、無意識の間食が増えていたといいます。さらに、長時間の有酸素運動は空腹ホルモンを刺激しやすい側面も。夕方に甘いものが欲しくなるのは、意志の弱さではなく体の反応だった可能性も考えられます。
大人世代は“量”より“質”に目を向けるべき
40代以降のダイエットでは、「どれだけ歩いたか」という量よりも、「どんな状態で動いているか」という質の方が重要です。姿勢を整えて歩く、短時間でも筋肉を意識する、歩かない日はしっかり休む。もしかすると「毎日１万歩」を続けるより、「週に２日しっかり歩き、他の日は回復に充てる」という意識のほうが、結果につながるかもしれません。
「たくさん動けば痩せる」という単純な図式が当てはまらないのが40代以降の体。もし「歩いているのに変わらない」と感じているなら、量を増やすよりも回復の仕方を整えることから見直してみてもいいかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー歴５年）＞ ※プライバシーに配慮して、画像は生成AIで作成しています
