すぐ自信をなくす人と、落ち込んでも早めに立て直せる人。その差って何？
小さな失敗で一気に自信をなくしてしまう。一方で、同じように落ち込んでも、早めに立て直せる人もいます。この違いは、自分への“解釈の仕方”にあります。
出来事を“自分の価値”に結びつけている
うまくいかない出来事を「自分がダメだから」と広げていませんか？出来事と自分の価値を結びつけるほど、回復は遅くなります。早く立て直せる人は、失敗を出来事として切り分けているものです。
落ち込むこと自体を否定している
「こんなことで落ち込むなんて」と自分を責めてしまうと、失意は意外と長引いてしまうもの。早めに立て直せる人は、まず落ち込む自分を認めます。負の感情を否定しないことが、回復のための材料となるのです。
“完璧”を基準にしていませんか？
何事においても、設定している基準が高すぎると、達成しても満足できません。早めに立て直せる人は、小さめの目標を立てて基準にし、それを達成できあたら次へと段階を踏んでいく傾向があります。昨日より少し前に進めたかどうか。実はそれだけで十分なのです。
自信は揺らいでしまうもの。でも、揺らいでも元に戻ってこられるかどうかが大切です。まずは、自分に少し優しくしてみてください。 ※画像は生成AIで作成しています
