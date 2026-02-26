「2人じゃなくて1人2000万…！」 りくりゅうビッグボーナス、贈呈の日本企業に称賛「太っ腹！」
りくりゅうに木下グループが報奨金贈呈
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組が26日、所属する木下グループを表敬訪問。日本勢初のペア金メダルの快挙を称えた同社の振る舞いが注目を浴びている。
ミラノでは団体戦のSP、フリーでともに世界歴代3位となるハイスコアを叩き出し、日本の銀メダルに貢献。その後の個人戦ではSPのリフトでミスが出て5位と出遅れたものの、フリーでは世界新記録となる158.13点をマークし、大逆転で金メダルを獲得した。
木下グループを表敬訪問したりくりゅうには、木下直哉社長から三浦、木原それぞれに報奨金2000万円が贈呈された。日本オリンピック委員会（JOC）と日本スケート連盟の報奨金が金500万円、銀200万円、銅100万円と設定される中、功績を称える姿勢にX上のファンからは反響が相次いだ。
「木下グループ 本当に、素晴らしい」
「素晴らしい。夢があるね」
「選手の背中を押そうという素晴らしい支援ですね」
「一人2000万かあ。すごいな」
「太っ腹！」
「2人に2000万じゃなくて1人に2000万！！木下グループ最高」
「すごい！！！！1人2000万ずつとは！！！」
「木下グループ、りくりゅうに1人\2000万ずつってめちゃビッグボーナス！」
連日メディアや会見に引っ張りだこの2人だが、国民的五輪フィーバーの中、嬉しいご褒美を授けられた。
（THE ANSWER編集部）