スマホの文字がぼやける…。40代以降に始まる“視力変化”のサイン
最近、スマホの文字を少し離して見ることが増えた。夜になるとピントが合いにくい。そんな小さな違和感を覚えていませんか？「気のせいかも」と流しがちですが、40代以降の目はゆるやかに変化が始まりやすいのです。
ピントを調整する力が少しずつ変わる
目の中には“水晶体”というレンズの役割をする部分があります。年齢とともに水晶体は徐々に硬くなり、近くにピントを合わせる力が低下するため、スマホや本など近い距離の文字が見えにくく感じることがあるのです。これは多くの人に起こりうる自然な変化の１つになります。
夕方に見えづらくなるのはなぜ？
「昼間は問題ないのに、夕方になるとぼやける」という声も少なくありません。長時間のスマホやパソコン使用による目の筋肉の疲労に加え、40代以降は涙の量や質が変化しやすく、目が乾きやすくなる傾向があるのです。そして目の乾燥が進むとピント調整が不安定になり、見えづらさを感じやすくなります。
我慢を続けると目の負担が増える
見えにくさを無理に我慢していると、目の負担が増え、重さや疲れを感じやすくなることがあります。照明を適切に調整する、スマホの文字サイズを見直す、定期的に視力チェックを受けるなど、目の環境を整えることが負担軽減につながります。
