奥田民生×吉川晃司のユニットOoochie Koochie、ライブ映像商品から「GOLD」フルサイズ期間限定先行公開
奥田民生と吉川晃司のタッグによるユニットOoochie Koochieが3月25日、ライブBlu-ray / DVD『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』をリリースする。同映像作品から「GOLD」のライブ映像が公開された
ライブ映像商品『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』は、2025年7月に二人の故郷である広島県からスタートした全国ツアー＜Ooochie Koochie TOUR＞から、9月に開催された日本武道館公演が収録されたものだ。
今回「GOLD」が初めて世に放たれた2025年2月26日からちょうど1年、今度はライブ映像として公開された。こちらは3月24日までの期間限定公開になる。
■ライブ映像商品『Ooochie Koochie TOUR at NIPPON BUDOKAN』
2026年3月25日(水)発売
予約リンク：https://ooochiekoochie.lnk.to/Live_Video
【初回生産限定盤(Blu-ray1枚組)】KSXL-381 ￥8,800(税込)
【通常盤(Blu-ray1枚組)】KSXL-382 ￥7,150(税込)
【初回生産限定盤(DVD1枚組)】KSBL-6396 ￥7,700(税込)
【通常盤(DVD1枚組)】KSBL-6397 ￥6,050(税込)
▼収録内容 ※全形態共通
＜Ooochie Koochie TOUR＞日本武道館公演の模様を収録
01.おちこち
02.Do The Shuffle
03.Three Arrows
04.GOLD
05.片恋ハニー
06.Dancing Queen
07.Let’s Dance
08.マンデー
09.LA VIE EN ROSE
10.Maybe Blue
11.リトルボーイズ
12.ギムレットには早すぎる
13.御免ライダー
14.ショーラー
15.Rock’n Roll Hoochie Koo
16.GIBSON MAN
17.OK
encore
en1.さすらい
en2.Juicy Jungle
▼初回生産限定盤 特典
1.特典映像『Ooochie Koochie Tour Documenntary at HIROSHIMA -2025.12.31-』収録
2.全28Pフォトブック付き
3.三方背BOX & デジパック仕様
●購入特典
・Amazon.co.jp：オリジナルコットン巾着
※商品名に“Amazon.co.jp限定特典”の記載があるページからの購入のみが対象となります。
・楽天ブックス：オリジナルコンパクトミラー
・セブンネットショッピング：オリジナルサコッシュ
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。
