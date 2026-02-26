柏の古賀太陽がファン・サポーターの後押しについて話した

柏レイソルは2月26日、練習後に選手が取材に応じた。

DF古賀太陽は、21日の鹿島アントラーズ戦の試合前にサポーターが掲げた横断幕について、「サポーターの皆さんも選手と同じ気持ちでいてくれるのは心強い」と感謝の思いを口にした。

柏は21日の鹿島戦に敗れ、明治安田J1百年構想リーグ開幕から3連敗。リカルド・ロドリゲス体制で初の連敗となるなか、「去年は“勝つこと”がスタンダードだったものが、少し崩れている」と現状を見つめる。チームの雰囲気に「多少のネガティブさ」は感じているというが、「前向きでいられているので、大きな問題とは捉えていない」と語り、冷静に足元を見据えた。

鹿島戦の試合前、柏のファン・サポーターが「我らが進む道に迷いなし。柏を貫き、貫き通せ。」と書かれた横断幕を掲げた。試合には敗れたものの、古賀は「同じ気持ちでサポーターの皆さんもいてくれるのは心強い」とメッセージを受け止め、その思いを結果につなげていきたいと誓う。

「僕らは今やっていることを信じて貫き通すつもりで、鹿島戦のピッチに立っていた。チーム、スタッフ、選手、サポーターを含めた一体感は、今のこのチームにとって特別なものだと思います。それを結果につなげていかなければいけない」

そして28日には、今季無敗のFC東京と対戦する。古賀はFC東京戦に向け、「この3試合を終えて、自分たちを分析してくる相手が何を狙ってくるのかが、だんだん見えてきた。相手の対策に対して、こちらも対策しやすくなってきている。大きな不安を持たずに試合に入れると思います。自分たちの傾向も見えてきているので、この3試合の結果をつなげられる相手だと思う」と意気込みを語った。（FOOTBALL ZONE編集部）