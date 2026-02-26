〈《女子高校生コンクリ事件》「トイレで倒れて死んでいた」準主犯格Bの“妄想に取り憑かれた日々”から変死まで〉から続く

「綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件」の加害者は6人。25年にわたり彼らを取材し続け、1月に『償い 綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件 6人の加害少年を追って』（文藝春秋）を上梓した北海道放送報道部デスクの山粼裕侍氏が見たのは、「償い」の答えを出せない者たちの姿だった。犯罪を繰り返す人間と、事件に向き合う人間。その後の人生を大きく分けたものは何だったのか。（全2回の2回目／はじめから読む）

父親の不在、母親との希薄な関係

山粼氏によれば、加害者たちには驚くほど共通点があった。

「いじめとか暴力を受けた経験があることと、父親の存在感がないことですね。母親と親子関係も結べているかというと、そこも希薄で」

主犯格のAは小学校の頃から不良として有名だったが、一方で柔道に打ち込み大会で優勝を目指すなど真面目な一面もあった。しかし、父親の不在、母親との希薄な関係、学校での体罰などから、暴力や支配によって自分の居場所を見つけてきた。

準主犯格B、そして他の加害者たちも、家庭や学校に居場所がなかった点で共通していた。

実刑を受けたCの反省なき姿

加害者の中で、自宅が監禁場所となったCは実刑判決を受けた。山粼氏は直接会って話を聞いたが、「反省や償いの気持ちは見えなかった」という。

「今は自分が生きることで必死で、償いについて深く考えている様子はありませんでした」



山粼裕侍氏

実刑判決を受けたA、B、Cはその後も再び事件を起こしている。

一方、少年院送致のEとFは…

一方、少年院に送致されたEとFに関しては、「反省を深めていました」と山粼氏は語る。特にFについては、少年院の中で自分の罪や課題に向き合い、退院後も被害者のことを忘れず、償いに向けてどうすればできるのかを真剣に考えながら生きている姿が、やり取りの中で強く感じられたという。

刑務所と少年院、決定的な違い

なぜ、実刑を受けた者と少年院に送致された者でこれほどの差が生まれたのか。山粼氏は両者の根本的な違いを指摘する。

「刑務所は刑罰を執行する機関です。裁判で下された判決を実行するための、いわゆる『懲らしめ』の施設なのです」

刑務官の指示に従って刑務作業をひたすらこなし、決められたスケジュール通りに日々が過ぎていく。その中には、事件と向き合うような機会やプログラムがない。模範囚であれば早く出られるが、規律を乱せば満期まで入らざるを得ない。

対して少年院は教育機関だ。特にFが入った有明高原寮は塀のない少年院として知られ、脱走しようとすればできるが、ほとんどそういった事故は起きていない。

「むしろ、子どもたち一人ひとりと向き合い、なぜ事件を起こしたのかを親子関係も含めて根本から見つめ直させます。職員との共感と信頼関係の中で、自分に何が足りなかったのか、今後どう生きるべきかを学んでいくのです」

「償い」とは何か

25年の取材を通して、山粼氏が感じたこと。それは「『償いとは一体何なのか』という問いへの答えは、誰も出せていません」ということだった。

加害者たちは償っていないし、償おうともがいてはいるが、その答えを見出せていない。Cのように「生きるだけで精一杯」と開き直る者もいれば、再び事件を起こす者もいる。

「彼らが経験した刑務所の実情を考えれば、そう思ってしまうのも仕方がない面はあります。しかし、ではそのような人間を再生産している社会とは一体何なのでしょうか」

山粼氏自身も、はっきりとした答えは持っていない。だが、だからこそ本のタイトルを『償い』とした。「逆説的ですが、彼らは償っておらず、また償いが何なのかも分かっていない。だからこそ、このタイトルによって『償いとは何か』を読者にも考えてもらえると思いました」

償いに「正解」はない。しかし、「答えを出す努力を続けなければいけない。それが加害者の背負ったものだと思います」と山粼氏は語った。

