日本の誇る名優・柄本明が、映画『レンタル・ファミリー』で世界へ本格進出した。主演は『ザ・ホエール』でアカデミー賞®主演男優賞に輝いたブレンダン・フレイザー。日本人監督HIKARIのもと、全編日本ロケを敢行し、国境を超えたコラボレーションが実現した話題作だ。

今村昌平監督『カンゾー先生』など、数々の映画・テレビドラマなどで活躍する柄本。2025年10月、ロンドン映画祭のプレミア上映ではレッドカーペットを歩いたが、その直前、日本とイギリスをつないで実施したインタビューで率直な心境を話してくれた。



柄本明

「なんで今、ロンドンにいるのかよくわからないんですよ。今朝こっちに着いて、ずっとホテルにいるもんだから、時差ボケもあるし、外の様子もよくわからなくてね」

英語の台詞も多い本作は、いわば柄本にとって新たな挑戦と言えそうな作品だ。しかし、出演を決めた理由を尋ねても「特にないんですよ」と笑う。「選んでいただけたからやった……そう言うとそっけなく思われそうだけど、常にそういう仕事ですから」

77歳の“国民的俳優”に、本作への取り組みと仕事術を聞いた。

“年老いて衰えた大物俳優”に挑戦

物語の主人公は、東京に暮らすアメリカ人俳優フィリップ（ブレンダン・フレイザー）。生活のため、他人の家族や友人を演じる“レンタル家族”の仕事を始めることで思わぬ人生の喜びを見出していく。

柄本扮する偏屈者の大物俳優・長谷川喜久雄は、“外国人記者”として現れたフィリップの取材を受けることになる。年老いて体力は衰え、世間から忘れられつつある喜久雄だったが、やがて生まれ故郷の天草に行きたいと申し出て――。

「長谷川喜久雄という人は、きっと映画界に燦然と輝く大スターだったと思うんですよ。僕はアングラ演劇の出身なので、そこは大きく違うところです。長く芝居をやっているのは同じなので、気持ちがわかる部分はありましたが」

1976年に「劇団東京乾電池」を結成して以来、映画・テレビ・舞台などメディアを問わず活躍してきた。歳を重ねてなお、あまたの作品にハイペースで出演を続けているが、いつかハリウッド映画に出てみたいという欲望はあったのか。

「それほど強く思ったことはなかったですけど……まあ、やっぱり出たいですよ（笑）。それでも自分に需要がなければ、どれだけ『出たい！』と言ってもしかたがない。まずはお話をいただかないと始まらないですから」

演じる喜久雄は、日本語と英語の両方でフィリップと話をする。台詞指導のショーン村松によると、柄本は休みの大半を練習に費やすなど入念な準備に取り組んだという。

もっとも、柄本自身は「一生懸命やりました、としか言えません」と笑った。日本語と英語、異なる言語で演じることについて尋ねると、「やることは同じ。ただ、台本に書いてあることを言うだけです」という。

「ぞんざいな言い方だと思われるでしょう？ だけど、言ってみるといいですよ、言えないから。他人の書いた台詞なので、“ただ言う”といったって、“言えない”自分が立ちはだかります。『台』の『詞（ことば）』と書いて『せりふ』というくらい、他人の台詞を自分のことばに昇華することは難しい。まずできない、と言っていいでしょう」

舞台では自らのライフワークとして、アントン・チェーホフの戯曲などに繰り返し取り組んでいる。しかし再演を何度重ねても、やはり台詞は「言えない」ものだという。「自分自身が年齢を重ね、周りの環境も変わっていくわけですから当然ですよね」

長谷川喜久雄という人を探す旅に出た

インタビューのなかで、柄本はたびたび「台詞と戦う」と口にした。「今回でいえば、台詞というものと闘いながら、長谷川喜久雄という人を探す旅に出たわけです」と。

演じることを生業にしている喜久雄だが、老いと病のため、次第に本来の自分さえ保てなくなっていく。その様子を、柄本は「他人事ではありません。身近なところでも、こうした変化を経験している方はいますから」と語った。「それでも、自分がそういう役をちゃんと演じられるかどうかは別問題。だから難しいし、『頑張りました』としか言えないんです」

撮影は全編日本で行われたが、柄本は現場を振り返って「日本映画とはまるで違いました。外国の方がたくさんいて、英語も飛び交っていたから」と話す。もっとも、「どんな作品も台本や顔ぶれは毎回違うもの。そういう意味では常に新しく、いつもゼロ地点から始まります」とも付け加えた。

なぜ柄本明は“変わらない”のか

柄本自身、作品への向き合い方はハリウッド映画であれ、日本映画であれ、長年活動してきた小劇場であれ変わらない。台本への向き合い方も同じで、あらかじめスタンスを決めることはせず、最初は「ただパッと読むだけ」だという。

「読めば何かを必ず考えてしまうので、特別なことは考えません。『これは難しいな』と感じることもあれば『簡単そうだな』と思うこともありますが、結局、簡単だったことは一度もないですね。やっぱり、生きていくうえで単純なことは何ひとつないんですよ」

“生きていく”とは、作品ごとの役柄を生きることなのか、柄本明という個人の人生を生きることなのか。

「僕は『役を生きる』って言葉にはあまり興味がないんです。むしろ『仕事』という言い方かな。この仕事で生活できてしまったし、今まで続けられてしまったし、やめようと思ったこともないんだから。それに、やめないということは嫌いじゃないんでしょう」

これほど高い評価を受けてなお、自身の仕事については「僕はアマチュアである、ということが矜持です」という。

「僕ら（東京乾電池）の芝居は自分たちがリスクを背負ってやるもの。仲間を集め、アルバイトで稼いだお金で小屋（劇場）を借りて、お祭り騒ぎをする。そのことは今の時代も変わりませんが、僕も若い時にそういうものがかっこよく見えたからこの世界に入り、劇団を作った。もちろん映像のお仕事をさせていただく以上、間違いなくプロではありますが、そこにはさまざまな揺らぎがあります」

どんなことも結局チャレンジになる

最後に野暮な質問であることを承知で、『レンタル・ファミリー』に出演した今、新しくチャレンジしたいことを聞いてみた。

「えっと、求められてるのは“ハリウッド進出”とかって答えなのかもしれないけど（笑）、言ってしまえば、人間すべてがチャレンジじゃないですか。もはや、チャレンジという言葉も使いませんよね。劇団も『しょうがないよ、やってるんだから』という感じ（笑）」

そして、ぽつりとつぶやいた。「うん、どんなことも結局チャレンジになるんですよ。『明日の朝ごはん、何を食べようかな』みたいなことも含めてね」

