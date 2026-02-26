ジャズやラテン、ソウル、サンバなど、多彩な音楽スタイルにアレンジしたディズニーの名曲を、総勢21名のバンドメンバー＆シンガーが、熱く華やかにお届けする「ディズニー・ワールド・ビート」

2019年の初開催から5回目のツアーとなる2026年は、よりエネルギッシュで開放感あふれるステージへと進化します！

ディズニー・ワールド・ビート 2026：5th Anniversary Tour

チケット一般発売日：2026年2月27日（金）より順次

主管：Disney Concerts

後援：ユニバーサル ミュージック合同会社

協力：月刊「ディズニーファン」

制作：Harmony JAPAN

オフィシャルサイト：https://www.harmonyjapan.com/dwb2026/

ディズニー映画やテーマパークの音楽を、ジャズやラテン、ソウルなどの多彩なリズムにアレンジし、総勢21名のバンドメンバー＆シンガーによる豪華ビッグバンド・サウンドでお贈りするコンサート「ディズニー・ワールド・ビート」

バンドリーダー＆音楽監督を務めるのは、ディズニー音楽のエキスパート、ブラッド・ケリー氏です。

躍動感あふれるアレンジと心地よいリズムに、ジャズ・コンサートが初めての方でも自然と身体がスウィングするはず！

物語の世界観を映し出すスクリーンの映像とともに、大迫力のビッグバンド・サウンドが楽しめます。

2019年の初開催から5回目のツアーとなる2026年は、よりエネルギッシュで開放感あふれるステージへと進化！

7月29日から8月23日にかけ、12都市で14公演が開催されます☆

音楽監督＆バンドリーダー：ブラッド・ケリー氏 メッセージ

皆さまのおかげで、「ディズニー・ワールド・ビート」は、5周年を迎えます。

2011年から構想を始め、2019年、2022年、2024年、2025年と歩みを重ねる中で、このツアーは成長してきました。

そして最近ようやく、「ディズニー・ワールド・ビート」の輪郭が見えてきたと感じています。

同時に、このバンドとシンガー、スタッフと、まだまだ挑戦したいことがある！とも強く思っています。

今年も素晴らしいミュージシャンたちと一緒に音楽を生み出せること、そしてその音楽をファンの皆さまへ届けられることを楽しみにしています。会場でお会いしましょう！

プログラム

Presentation licensed by Disney Concerts. ©︎Disney ©︎Disney/Pixar

第1部 5th Anniversaryを記念した選りすぐりのナンバー・『ピーター・パン』より「右から2番目の星」・『美女と野獣』より「美女と野獣」・『メリー・ポピンズ』より「チム・チム・チェリー」・『プリンセスと魔法のキス』より「もうすぐ人間だ」・『Mr.インクレディブル』より「スーパー・クレジット」・『おしゃれキャット』より「みんなネコになりたいのさ」・『わんわん物語』より「ベラ・ノッテ」・『ライオン・キング』より「王様になるのが待ちきれない」・「シング・シング・シング」 ほか第2部 音楽でめぐる“南国クルーズの旅”！・『リメンバー・ミー』より「リメンバー・ミー」・『ラテン・アメリカの旅』より「ブラジルの水彩画」・『ミラベルと魔法だらけの家』より「秘密のブルーノ」・『リトル・マーメイド』より「アンダー・ザ・シー」 ほか

第1部は5周年を記念し、ゲストから人気の高かった楽曲や、音楽監督＆バンドリーダーのブラッド・ケリー氏が厳選した“ベストヒッツ”ともいえるプログラム。

『ピーター・パン』『わんわん物語』「シング・シング・シング」など「ディズニー・ワールド・ビート」ならではのビッグバンド・サウンドが届けられます。

そして第2部では、“南国クルーズの旅”をコンセプトに、ラテンアメリカの音楽とダンスをフィーチャー。

メキシコやブラジルなどの中南米をめぐるトロピカルなクルーズ旅行へ誘います。

『リメンバー・ミー』『ラテン・アメリカの旅』『ミラベルと魔法だらけの家』『リトル・マーメイド』など、寄港地ごとに出会うリズムやカラフルなビートに身をゆだね、心を解き放つような演奏が披露されます☆

ツアースケジュール

7月29日（水）18:00開演 サンシティ越谷市民ホール 大ホール ★7月30日（木）18:30開演 東京芸術劇場 コンサートホール7月31日（金）15:00開演 東京芸術劇場 コンサートホール8月1日（土）16:00開演 仙台サンプラザホール8月2日（日）15:30開演 メガネのイタガキ文化ホール伊勢崎(伊勢崎市文化会館) 大ホール8月7日（金）13:30開演 愛知県芸術劇場 コンサートホール8月7日（金）18:30開演 愛知県芸術劇場 コンサートホール8月8日（土）16:00開演 ホクト文化ホール(長野県県民文化会館) 大ホール8月11日（火・祝）17:00開演 カナモトホール(札幌市民ホール) 大ホール8月15日（土）16:30開演 京都コンサートホール 大ホール8月16日（日）15:30開演 神戸国際会館こくさいホール8月20日（木）18:30開演 グランキューブ大阪(大阪国際会議場) メインホール8月21日（金）19:00開演 福岡シンフォニーホール(アクロス福岡)8月23日（日）15:30開演 宝山ホール(鹿児島県文化センター)

公演バリエーション：

★PREMIERE NIGHT：全国ツアー開幕を祝し、プレミア限定グッズをプレゼント！！

CONCERT HALL NIGHT：クラシック専用ホールならではの、素敵な音の響きが楽しめます。

ARABIAN NIGHT：プログラムの一部で、ここでしか聴けない『アラジン』のビッグバンド組曲が届けられます。

出演者

総勢21名のバンドメンバー＆シンガーによる豪華ビッグバンド・サウンドが届けられる「ディズニー・ワールド・ビート」

バンドリーダーと音楽監督を務めるブラッド・ケリー氏を筆頭にビッグバンドやロサンゼルスを拠点に活動されている歌手が出演されます。

バンドリーダー＆音楽監督 ブラッド・ケリー氏

2001年東京ディズニーシーのグランド・オープニングでオーケストラを指揮されたブラッド・ケリー氏。

東京ディズニーシーテーマソングをはじめ、「ミスティックリズム」「ドナルドのボートビルダー」「アンコール！」などの楽曲を手掛けたほか、上海ディズニーランドのアトラクション楽曲を制作するなど、ディズニーの多数プロジェクトに参加されています。

2002年から16年間、「ディズニー・オン・クラシック」の指揮・編曲を務めました。

トロンボーン奏者として、北米のジャズ＆ポップスシーンで活躍していた経歴をもっています。

ブラッド・ケリー・ビッグバンド

国内外の第一線で活躍するミュージシャン総勢17名によりブラッド・ケリー・ビッグバンド。

自己のバンドでリーダーを務めるようなトッププレイヤーが集結しています。

楽器編成は、トランペット4名、トロンボーン3名、サキソフォン5名、リズムセクションとして、ピアノ、ベース、ドラム、パーカッション、ギターです。

LAで活躍する歌手

ロサンゼルスを拠点に活動する歌手4名。

ジャズ、ソウル、ファンク、ポップスなど、それぞれの得意ジャンルで活躍されています。

ソロ、デュオ、コーラスなど様々なフォーマットで彼らの個性を味わえます。

物語の世界観を映し出すスクリーンの映像とともに、大迫力のビッグバンド・サウンドが楽しめるコンサート。

7月29日から8月23日にかけ、12都市で14公演が開催される「ディズニー・ワールド・ビート 2026：5th Anniversary Tour」の紹介でした☆

Presentation licensed by Disney Concerts. ©︎Disney ©︎Disney/Pixar

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post よりエネルギッシュで開放感あふれるステージへと進化！ディズニー・ワールド・ビート 2026 appeared first on Dtimes.