アニメ「タッチ」の上杉達也役の声優で知られる三ツ矢雄二（71）が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。転倒し、顔面を強打したその後の経過を報告した。

昨年12月に「27日に泥酔して転倒、かなり激しく頭を打ったみたいで気絶。次目が覚めたら、病院のベッドで治療中でした」と書き出し、湿布を貼り、目元が腫れている顔の写真を公開。

「救急車で運ばれたのかなあ？覚えてない。目覚めた時、身体中が痛かったです。おでこがえぐれて、まぶたを4ハリ縫って、鼻の骨が折れてました。両膝も両肘も手のひらも激痛」と状況を説明。

続けて「脳内に出血も見られたそうです。打ち所が悪かったら死んでたかもね。鼻の骨折は早急に手術が必要だそうで、スケジュールのやりくりを今からします。何ともトホホです。『酒は飲んでも飲まれるな』ですね」とつづっていた。

そして今回「だんだん回復して来ました。まだ、頭はジンジン痛いけど。おでこの左側にでっかい傷跡が残ってます」とつづり、現在の写真を公開。顔には湿布が貼られていた。

続けて「ショック！でも頑張って、ボチボチ仕事も再開する事にしました。明日、もう一度頭のCT撮影です。出血していませんように、祈ってます」と締めくくった。