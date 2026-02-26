お笑いコンビ、ブラックマヨネーズの吉田敬（52）が、25日放送の日本テレビ系「吉田と粗品と」（深夜2時5分）に出演。過去にあったファンの行動について話した。

純烈のファンの視聴者から「ライブで一部のマナーの悪いファンに困っている。ファンとしてできることは何かないでしょうか」と相談が寄せられた。

吉田は「家まで来られた」と、以前、自身の身に起きたことについて話した。

オートロックではないマンションに住んでいた時に「夜中、ピンポン、鳴って」と、誰かがたずねて来たという。「開けたら女の子2人組」。

吉田が「なに？」とたずねると、女性たちは「謝りに来ました」。わけを聞くと「『家を、つけて来てしまってすみませんでした』と」。吉田が「ついて来たこと今謝ってんの？ええでもう、そんなんええから、お疲れ、って」とその時の様子を話した。

ドアを閉め、「しばらくした後、なんで俺、帰したんやろ、と思ったもんな」。お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（33）が「どういうことですか？」と聞くと、吉田は「入れてあげたら良かったと思って」と答えた。そして「入れてあげて3人でしゃべるのも、おもしろそうやん」と言った。

粗品が重ねて「トークのネタづくりみたいなことですか？」。すると「いや、わからへんかな。エロい展開にならへんかな、って思ったんや」とその時の心境を暴露した。粗品は爆笑した後、「それですやん。ダメですよ」。

吉田は「そんなんは、いた。ホンマに」とファンについて話した。