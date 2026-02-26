0歳の子犬の頃の幼い姿と、10年後に迎えた誕生日の姿。そのあまりの変貌ぶりに、思わず二度見してしまう人が続出しました。

投稿は記事執筆時点で102万回再生を突破。「成長ぶりがすごい」「可愛すぎる…」といったコメントが寄せられています。

【動画：『本当に同じ犬…？』小さくて可愛らしい子犬→10年後の現在は…『衝撃的な変化』】

2016年のチロルちゃん

Instagramアカウント「__mohu_c」に投稿されたのは、2016年1月生まれのトイプードルの女の子・チロルちゃん。今回の投稿では、0歳のある日のあどけない姿と、10歳になった現在の姿を並べてみたといいます。

フローリングの上を小さな体で走るチロルちゃんは、いかにも子犬らしい軽やかさ。クリクリの瞳でまっすぐ見つめ、カメラに向かって一生懸命駆け寄る姿には、“無垢”という言葉がよく似合います。まだ世界のすべてが新鮮だった頃の、宝物のような時間だったのかもしれません。

そして2026年、まさかの…

10年後のチロルちゃんは、「Happy Birthday」のティアラをのせ、堂々と座っていたそう。目の前には「1」「0」のキャンドルが並び、静かにお祝いの空気をまとっている様子が。落ち着いた誕生日のひととき--しかし、ひときわ強い存在感を放っていたのは、そのフォルムでした。

それは、チロルちゃんの完璧なまんまるシルエット。毛量が豊かに増え、顔も体もまるでぬいぐるみのような究極のもふもふフォルムに。遊び心あふれるピンクのメガネ姿でも揺るがないその落ち着きぶりからは、思わず貫禄すら感じてしまいます。

唯一無二の存在感

さらに印象的なのは、歩く姿の変化。かつては一直線に駆け抜けていたチロルちゃんも、10歳になった今は独特のリズムに。丸い体がポヨンと上下に揺れる姿はなんとも可愛らしく、見ているだけで頬が緩みます。一方で、水に濡れたときにはそのボリュームが落ち着き、思いのほか華奢なシルエットがのぞくこともあるのだとか。

「本当に同じ子？」と疑いたくなるほどの変貌ぶりに、多くの人が驚いたのも無理はありません。小さくて愛らしい0歳の子犬が、10年後には唯一無二の存在感を放つ姿へ--その変化は、驚きとともにどこか誇らしささえ感じさせるものだったのでした。

投稿には「10年前は誰かわからんｗ」「小さい頃のちろちゃんも可愛い♡」「こんなにもふもふに成長するなんて！」「なんて立派な存在感」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「__mohu_c」では、チロルちゃんの個性あふれる日常が数多く投稿されています。もふもふで丸いシルエットと、どこか悟りを開いたような佇まい。その唯一無二の魅力に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「__mohu_c」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。