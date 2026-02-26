全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池尻大橋の寿司店『鮨処 榎本』です。

この道61年になる名物大将の心意気を味わう

気取らず本物を味わえて大将がいい。寿司屋に限らず通いたくなるのはこういう店ではなかろうか。事実25年ほど毎日（!!）食べに来る常連さんもいると聞けばこの店の魅力がわかるはず。

今年で創業35周年、客を和ませる語りも楽しい“榎本劇場”は昼も予約必須だ。それも当然、仲卸との「信頼関係が大事」と毎日欠かさず豊洲で吟味する魚は上物揃い。素材と向き合い、愛情込めて扱う職人歴61年の熟練技を眺めるだけで期待が高まってくる。

お昼のおまかせ握り4200円（握り7貫、巻物1本）

『鮨処 榎本』お昼のおまかせ握り 4200円（握り7貫、巻物1本） ※ネタは仕入れで変わる。写真は本まぐろ大とろ・マコガレイ・本まぐろ赤身・小肌・甘海老・スミイカ・穴子・中落ち巻 魚は全て天然物。人気の穴子は捌いてから塩で旨みを引き出し、白焼きにして握る。香ばしくてふんわり。白酢のシャリは尖り過ぎないまろやかな味

穴子は焼きたての香ばしい白焼きを握り、巻物に使う本マグロはどれも赤身でなく旨みとろける中落ちで。

手間は掛かるが「お客さんに喜んでほしいからね」だそう。その心意気は海鮮太巻きにも。何種もの具を巻いた1本は有無を言わせぬ迫力と美味に感動！

『鮨処 榎本』（左）店主 榎本薫さん、（右）2代目 榎本優さん

店主：榎本薫さん、2代目：榎本優さん「夜はつまみが付くコースが人気です」

『鮨処 榎本』

池尻大橋『鮨処 榎本』

［店名］『鮨処 榎本』

［住所］東京都世田谷区池尻3-29-3・TIMESハイツ1階

［電話］03-3424-9601

［営業時間］11時半〜14時（13時半LO）、18時〜22時（21時半LO）※日・祝の夜は〜21時（20時半LO）※夜は予約のみ17時半〜OK

［休日］水

［交通］東急田園都市線池尻大橋駅西口・三軒茶屋駅北口から徒歩約10分

